அதிமுக இடத்தை பிடிப்பது தான் விஜய்யின் இலக்கா? அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து..!
தமிழக வெற்றி கழகம் என்ற புதிய அரசியல் கட்சியை விஜய் தொடங்கியுள்ள நிலையில், அந்த கட்சி ஆட்சியை பிடிக்குமா அல்லது எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமருமா என்பது குறித்த விவாதங்கள் அரசியல் களத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
தற்போதைய சூழலில் திமுக கூட்டணி மிகவும் வலிமையாக இருப்பதால், அந்த கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று ஒரு தரப்பினர் கணிக்கின்றனர். ஆனால், அதற்கு நேர்மாறாக அதிமுக கூட்டணி பலவீனமாக இருப்பதால், எதிர்காலத்தில் முதன்மையான எதிர்க்கட்சி என்ற இடத்தை பிடிப்பதே விஜய்யின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்கும் என சில அரசியல் வல்லுநர்கள் கருத்து கூறி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, அதிமுக - பாஜக கூட்டணி உருவாகி கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதங்களுக்கு மேலாகியும், அந்த கூட்டணிக்கு வேறு எந்த பெரிய கட்சிகளும் வராமல் இருப்பது ஒரு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், அந்த கூட்டணியில் இருந்த அமமுக மற்றும் ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் விலகி சென்றதும் அதிமுக தரப்பை பலவீனப்படுத்தியுள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
இந்த வெற்றிடத்தைப் பயன்படுத்தி, 2026 தேர்தலில் அதிமுகவின் இடத்தை பிடிப்பதன் மூலம் தமிழகத்தின் இரண்டாவது பெரிய சக்தியாக தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்ள விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
