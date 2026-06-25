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  4. Is the Maha Vikas Aghadi Alliance Reaching Its End Point in Maharashtra Politics
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Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (11:05 IST)

பாஜகவை ஆட்சி அமைக்க விடாமல் செய்த சிவசேனா.. 7 வருடத்தில் 2 முறை பிளவுபட்டதால் உத்தவ் தாக்கரே அதிர்ச்சி..

மகாராஷ்டிர அரசியல்
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (11:04 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (11:05 IST)
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மகாராஷ்டிர எதிர்க்கட்சிக் கூட்டணியான மகா விகாஸ் அகாடி உடையும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதா என்ற கேள்வி வலுத்துள்ளது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற கூட்டணி கட்சி தலைவர்களின் முக்கிய ஆலோசனை கூட்டத்தை மொத்தம் உள்ள 60 எம்.எல்.ஏ-க்களில் 23 பேர் புறக்கணித்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார், ஜெயந்த் பாட்டீல் மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் நானா படோலே, விஜய் வதேட்டிவார் போன்ற முக்கியப் புள்ளிகள் பங்கேற்கவில்லை.
 
கடந்த வாரம் உத்தவ் தாக்கரேவின் சிவசேனா பிரிவை சேர்ந்த 6 எம்.பி-க்கள், முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டேவின் முகாமில் இணைந்தனர். உத்தவ் தாக்கரேவின் கட்சி கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் இரண்டாவது முறையாக பிளவுபட்டுள்ளது. இதனால் கவலையடைந்த உத்தவ் தாக்கரே, "நாம் உண்மையில் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறோமா? சட்டசபையில் நாம் இணைந்து குரல் எழுப்புகிறோமா?" என்று ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார். மேலும், "கட்சியை விட்டு போனவர்களை பற்றி கவலைப்படாமல், நம்மோடு இருப்பவர்கள் மீது கவனம் செலுத்துவோம்" என்றும் அவர் நிர்வாகிகளுக்கு உத்வேகம் அளித்தார்.
 
கடந்த 2019-இல் பாஜகவை ஆட்சியில் அமரவிடாமல் தடுக்க வெவ்வேறு கொள்கைகளை கொண்ட காங்கிரஸ், என்.சி.பி மற்றும் சிவசேனா ஆகிய கட்சிகள் இணைந்து இந்த மகா விகாஸ் அகாடி கூட்டணியை உருவாக்கின. சுயநல அரசியலுக்காக உருவாக்கப்பட்டதாக ஆரம்பம் முதலே விமர்சிக்கப்பட்ட இக்கூட்டணி, அடுத்தடுத்த பிளவுகளால் தற்போது இறுதி அத்தியாயத்தை நோக்கி நகர்வதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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