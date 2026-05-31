  4. Is DMK General Secretary Duraimurugan Resigning Due to Old Age? Rumors Spark Debate
Last Updated : Sunday, 31 May 2026 (08:59 IST)

பொதுச்செயலாளர் பதவியில் இருந்து விலகுகிறாரா துரைமுருகன்.. வயது மூப்பு காரணம் என தகவல்..

திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மூத்த தலைவரும், அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளருமான துரைமுருகன் அவர்கள், தனது பதவியிலிருந்து விலக திட்டமிட்டுள்ளதாக எழுந்துள்ள தகவல்கள் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் தற்பொழுது மிகப்பெரிய விவாதத்தையும், பரபரப்பையும் கிளப்பியுள்ளன.
 
நீண்ட காலமாக திமுகவின் தூணாக விளங்கி வரும் துரைமுருகன் அவர்களுக்கு தற்பொழுது வயது மூப்பு மற்றும் அதன் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள உடல்நல குறைவுகள் முக்கிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளன. கட்சிப் பணிகளையும், தீவிரமான அரசியல் நகர்வுகளையும் முன்னெடுத்து செல்வதில் இந்த வயது முதிர்வு தடையாக இருப்பதால், அவர் இந்த அதிரடி முடிவை நோக்கி நகர்வதாக கூறப்படுகிறது. தங்களுக்கு பின் அடுத்த தலைமுறை தலைவர்களுக்கு பொதுச்செயலாளர் போன்ற முக்கிய பொறுப்புகளை வழங்குவது கட்சிக்கு நல்லது என்று அவர் கருதுவதாகவும் அறிவாலய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், திமுகவின் உட்கட்சி தேர்தல்கள் மற்றும் அடுத்தகட்ட மாற்றங்கள் குறித்த ஆலோசனைகள் தற்பொழுது தீவிரமடைந்துள்ளன. கட்சியின் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடன் இதுகுறித்து அவர் ஆலோசித்துள்ளதாகவும் நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன. 
 
அரை நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழக அரசியலில் தனக்கெனத் தனி முத்திரை பதித்த ஒரு மூத்த தலைவர் பதவியிலிருந்து விலக முற்படுவது திமுகவினர் மத்தியில் பெரும் நெகிழ்ச்சியையும், எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்தமிழகத்தில் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் இனி அடிக்கடி திடீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுகுறித்த சர்ச்சைக்கு நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான வன்முறை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாடுதுறையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள், போதை ஆசாமியால் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தற்பொழுது மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.

ஒரு வார்த்தை சொல்லியி்ருந்தா விஜய் வீடு தேடி வந்திருப்பார்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து தேமுதிக தேர்தலை சந்தித்தது. தேமுதிகவுக்கு 10 சட்டசபை தொகுதிகளும், ஒரு எம்பி தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டது.

நாளை திருச்சியில் முதல்வர்!.. என்னப் பேசப்போகிறார் விஜய்?..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.