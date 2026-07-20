சென்னையில் கள்ளநோட்டு கும்பல் 3 பேர் கைது.. சர்வதேச கும்பலுடன் தொடர்பா? விசாரணையில் அதிர்ச்சி தகவல்...
சென்னையில் கள்ள நோட்டு புழக்கம் தொடர்பாக கைதான மூவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், சர்வதேச அளவில் செயல்படும் கள்ள நோட்டு கும்பலுக்கும் இவர்களுக்கும் தொடர்பு இருப்பது அம்பலமாகியுள்ளது.
திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள ஒரு விடுதியில் சுமார் 11 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில், இந்த அதிர்ச்சிகரமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது சென்னை மட்டுமின்றி மாநிலம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விசாரணையில், மலேசியாவிலிருந்து கள்ள நோட்டுகளை கடத்தி வந்து, அவற்றை இந்தியாவில் புழக்கத்தில் விட்டது தெரியவந்துள்ளது. இந்தத் தகவலை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த காவல்துறையினர், விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். கைதானவர்களிடம் நடத்திய தொடர் விசாரணையில், மேலும் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகளை இந்தியாவிற்குள் கொண்டு வந்து, சந்தையில் புழக்கத்திற்கு விட திட்டமிட்டிருந்த சதித்திட்டம் முறியடிக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
இக்கும்பலுக்கு பின்னால் இன்னும் பெரிய நெட்வொர்க் இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கும் காவல்துறை, இதற்கான மூலவேர்களை கண்டறியும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து கூடுதல் விசாரணை நடத்தவும், கள்ள நோட்டு விநியோகத்தில் தொடர்புடைய பிற நபர்களைக் கைது செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva