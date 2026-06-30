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கட்சியில் சேர்ப்பதற்காக போட்ட கையெழுத்தைவிட நீக்குவதற்கு போட்ட கையெழுத்து அதிகம்: ஈபிஎஸ் குறித்து வேலுமணி ஆதரவாளர்கள்..
அதிமுகவில் புதிய உறுப்பினர்களை கட்சியில் சேர்ப்பதற்காக போட்ட கையெழுத்துக்களை விட, முக்கிய நிர்வாகிகளை நீக்குவதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி போட்ட கையெழுத்துக்கள் தான் அதிகம் என்று அக்கட்சியின் சீனியர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தி கிளம்பியுள்ளது.
எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னிச்சையாக செயல்பட்டு அ.தி.மு.கவை அழித்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அவரது சொந்தக் கட்சி நிர்வாகிகளே குற்றம் சாட்ட தொடங்கியுள்ளனர். இந்த உட்கட்சி பூசல் காரணமாக, கொங்கு மண்டலத்தின் மிக முக்கியத் தலைவரான எஸ்.பி.வேலுமணியின் அடுத்தகட்ட நகர்வு குறித்து அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டுள்ளது.
யார் தி.மு.கவை மிகத் தீவிரமாக எதிர்க்கிறார்களோ, அந்த பலமான இடத்திற்கு நாம் மாறலாம்; நீங்கள் என்ன முடிவெடுத்தாலும் அதற்கு நாங்கள் முழு ஆதரவு தருகிறோம்" என்று வேலுமணியின் தீவிர ஆதரவாளர்கள் அவருக்கு பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளனர்.
தற்போது இறுதி முடிவு எடுக்கும் அதிகாரம் முழுமையாக எஸ்.பி.வேலுமணி கையில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் அல்லது பாஜக போன்ற மாற்று சக்திகளை நோக்கி இந்த முக்கிய குழு நகருமா என்ற விவாதம் தீவிரமடைந்துள்ளது. அதிமுகவின் இந்த தொடர் சரிவும், முக்கிய தலைவர்களின் அதிருப்தியும் தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய கூட்டணி மாற்றத்திற்கான சிக்னலாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva