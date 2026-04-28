இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர் கொடூர கொலை!. சென்னையில் அதிர்ச்சி...
தற்போது பல பெண்கள் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பணம் சம்பாதித்து வருகிறார்கள். ஒரு பக்கம் ஆண்கள் ரில்ஸ் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருமானம் பார்க்கும் நிலையில் சில மோசமான பெண்கள் கவர்ச்சிகரமான, ஆபாசமான உடைகளை அணிந்து சினிமா பாடல்களுக்கு கவர்ச்சி நடனம் ஆடி வீடியோக்களை வெளியிட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள்.
ஒருபக்கம், பல பெண்கள் நல்ல முறையில் நல்ல வீடியோக்களை வெளியிட்டு பணத்தை ஈட்டுகிறார்கள். அந்த வகையில் நங்கநல்லூரை சேர்ந்த நாகலட்சுமி என்பவர் கடந்த சில வருடங்களாகவே இன்ஸ்டாகிராமில் புடவைகளை எளிதாக கட்டும் வகையில் ரெடிமேடாக மாற்றி தரும் தொழில் செய்து வந்தார். அது தொடர்பான வீடியோக்களை தொடர்ந்து இன்ஸ்டாகிராமில் அவர் பதிவிட்டு வந்தார்..
நங்கநல்லூரில் சாய் சில்க்ஸ் என்கிற துணிக்கடையையும் இவர் நடத்தி வந்தார். இந்நிலையில்தான் குடும்ப சண்டை காரணமாக நாகலட்சுமியை அவரின் கணவர் அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்து விட்டு அவரின் கணவர் சுப்பிரமணியனும் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்.
இந்த சம்பவம் நங்கநல்லூரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. சமூக வலைதளங்களில் பலரும் நாகலட்சுமியின் மரணத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கள்..