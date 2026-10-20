ஸ்வீட் பாக்ஸ் கேட்டவருக்கு நேர்ந்த துன்பம்.. இப்போது உண்மையிலேயே இன்ப அதிர்ச்சி...
இன்ஸ்டாகிராம் பிரமுகரான வீரமணி, தனது பின்தொடர்பவர்களிடம் தீபாவளிக்கு இனிப்பு கேட்டு வெளியிட்ட காணொளி அவருக்கு ஒரு கசப்பான அனுபவத்தை ஏற்படுத்தியது. அவர் முகவரியை குறிப்பிட்டு இனிப்பு கேட்டதை சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட நெட்டிசன்கள், 'கேஷ் ஆன் டெலிவரி' முறையில் ஸ்விக்கி, சொமாட்டோ மூலம் உணவுப் பொருட்கள், டிவி, ஸ்மார்ட்போன்கள் என பல லட்சம் மதிப்புள்ள பொருட்களை அவரது வீட்டிற்கு அனுப்ப தொடங்கினர்.
இடைவிடாமல் வந்த டெலிவரி ஊழியர்களின் அழைப்புகளாலும், வீட்டின் முன்பு குவிந்த பொருட்களாலும் அவர் வீட்டை காலி செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார். மேலும், அவரது எண்ணை பயன்படுத்தி திருமணத் தகவல்கள் மற்றும் சிறுநீரக தான விளம்பரங்கள் வெளியிடப்பட்டதால் அவர் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளானார்.
இந்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் முன்னணி நாளிதழ்களில் முக்கிய செய்தியாக வெளியானது. இந்நிலையில், அவரது நிலைக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான முடிவு தரும் வகையில், இன்ஸ்டாமார்ட் மற்றும் கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு இ-வணிக நிறுவனம் ஆகியவை அவருக்கு அவர் கேட்ட இனிப்புடன் சேர்த்து பல்வேறு எலக்ட்ரானிக் மற்றும் பரிசுப் பொருட்களை கட்டணமின்றி வழங்கி இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளன.
இதை புகைப்படங்களுடன் பகிர்ந்துள்ள வீரமணி, தனது துயரங்களுக்கு ஒரு சுபமான முடிவு கிடைத்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார். தனிப்பட்ட பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்திய இச்சம்பவம் இணையத்தில் பெரும் பேசுபொருளானது.