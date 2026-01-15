வியாழன், 15 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 15 ஜனவரி 2026 (15:25 IST)

தனது 5 மற்றும் 7 வயதுடைய மகன்களை கொலை செய்த தாய்.. தந்தை அதிர்ச்சி..!

அமெரிக்காவின் நியூஜெர்சி மாகாணத்தில், இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தனது இரு குழந்தைகளை கொலை செய்த அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. 
 
ஹில்ஸ்பரோ பகுதியில் வசிக்கும் பிரியதர்ஷினி நடராஜன் என்ற அந்த பெண், தனது 5 மற்றும் 7 வயதுடைய மகன்களை கொலை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை மாலை, வேலை முடிந்து வீடு திரும்பிய குழந்தைகளின் தந்தை, சிறுவர்கள் இருவரும் சுயநினைவின்றி கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து 911 அவசர எண்ணுக்கு அழைத்துள்ளார். தனது மனைவி குழந்தைகளுக்கு ஏதோ செய்துவிட்டதாக அவர் போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளார். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார், படுக்கையறையில் உயிரிழந்து கிடந்த இரு சிறுவர்களின் உடல்களையும் மீட்டனர். அவர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.
 
இதனையடுத்து, பிரியதர்ஷினியை கைது செய்த போலீசார், அவர் மீது முதற்கட்ட கொலை குற்றம் மற்றும் சட்டவிரோத ஆயுதம் வைத்திருந்ததாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். அவர் தற்போது சோமர்செட் கவுண்டி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். குழந்தைகளின் மரணத்திற்கான துல்லியமான காரணத்தை கண்டறிய உடற்கூறாய்வு நடத்தப்பட உள்ளது. இச்சம்பவம் அங்குள்ள இந்திய சமூகத்தினர் மத்தியில் பெரும் சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

