திங்கள், 1 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Updated : திங்கள், 1 டிசம்பர் 2025 (10:04 IST)

புயலால் இலங்கையில் சிக்கி தவித்த இந்தியர்கள்.. அதிரடியாக மீட்ட இந்திய விமானப்படை..!

புயலால் இலங்கையில் சிக்கி தவித்த இந்தியர்கள்.. அதிரடியாக மீட்ட இந்திய விமானப்படை..!
டிட்வா புயல் காரணமாக இலங்கையில் சிக்கி தவித்த தமிழகத்தினர் உட்பட 300-க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களை விமானப்படை மீட்டு வந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
துபாயிலிருந்து இலங்கை வழியாக இந்தியா திரும்ப இருந்த 300-க்கும் மேற்பட்டோர், கொழும்பு விமான நிலையத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களாக உணவு, தண்ணீர் இன்றி காத்திருந்தனர். இந்த நிலையில், நேற்று காலை இந்திய விமானப்படை திருவனந்தபுரத்திலிருந்து கொழும்பு சென்று இந்தியர்களை மீட்டுக்கொண்டு வந்தது.
 
இந்திய விமானப்படையின் ஐ.எல். 76 மற்றும் சி-130ஜே ரக விமானங்கள் இலங்கைக்கு நிவாரண பொருட்களைக் கொண்டு சென்றன. அதே விமானத்தில் இலங்கையில் சிக்கி தவித்த இந்தியர்களை பத்திரமாக மீட்டு இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இதனை அடுத்து, இந்தியா திரும்பிய இந்தியர்கள், மத்திய அரசுக்கு தங்களது நன்றிகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

இது கட்சி மாற்றமில்லை, பிராஞ்ச் மாற்றம்.. துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கிண்டல்..!

இது கட்சி மாற்றமில்லை, பிராஞ்ச் மாற்றம்.. துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கிண்டல்..!டெல்லியில் அமித்ஷாவை பார்த்துவிட்டு வந்த செங்கோட்டையன் அவருடைய ஆலோசனைப்படி ஒரு கட்சியில் சேர்ந்து விட்டார், இது கட்சி மாற்றமல்ல பிராஞ்ச் மாற்றம் என்று ஈரோட்டில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

மொபைலில் சிம் கார்டு இல்லாவிட்டால் வாட்ஸ் அப் இயங்காது.. மத்திய அரசு அதிரடி..!

மொபைலில் சிம் கார்டு இல்லாவிட்டால் வாட்ஸ் அப் இயங்காது.. மத்திய அரசு அதிரடி..!மொபைலில் ஆக்டிவ் சிம்கார்டு இல்லாவிட்டால் வாட்ஸ்அப் அக்கவுண்ட் இயங்காது என்ற புதிய விதிமுறையை மத்திய அரசு கொண்டுவந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

10 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்..!

10 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்..!டிட்வா புயல் காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக சென்னை உள்பட தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வரும் நிலையில் இன்று காலை 10 மணி வரை 10 மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இன்றும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. இன்று முதல் 7 நாட்கள் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை ஆய்வு மையம்..!

இன்றும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. இன்று முதல் 7 நாட்கள் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை ஆய்வு மையம்..!டிட்வா புயல் காரணமாக இன்றும் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

செங்கோடையன் ஊரில் மீட்டிங்!.. நம்ம கோட்டைன்னு காட்டணும்!.. நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்ட பழனிச்சாமி!...

செங்கோடையன் ஊரில் மீட்டிங்!.. நம்ம கோட்டைன்னு காட்டணும்!.. நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்ட பழனிச்சாமி!...அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனை சில நாட்களுக்கு முன்பு கட்சியை விட்டு நீக்கினார் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com