இன்று சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் கூட்டம்.. நாளை டெல்லியில் என்டிஏ கூட்டம். அரசியலில் பரபரப்பு
மத்திய அரசின் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக தேசிய மற்றும் மாநில அரசியலில் முக்கிய ஆலோசனைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. இந்த விவகாரம் குறித்துப் பேசுவதற்காக ‘இந்தியா’ கூட்டணியின் முக்கியத் தலைவர்கள் சென்னையில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர்.
நாடாளுமன்றத்தில் இந்த மசோதாவை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது மற்றும் தென் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான கூட்டு வியூகங்களை வகுப்பது குறித்து இந்தச் சந்திப்பில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மறுபுறம், தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மற்றும் நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிப்பதற்காக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நாளை நடைபெற உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த கூட்டத்தில் மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்கான உத்திகள் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஒருங்கிணைப்பு குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது.
ஒரே நேரத்தில் எதிர்க்கட்சியான ‘இந்தியா’ கூட்டணி தலைவர்களின் ஆலோசனையும், ஆளுங்கட்சியான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி எம்.பி.க்கள் கூட்டமும் நடைபெறுவது தேசிய அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.