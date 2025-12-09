செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva

நீதிபதி சுவாமிநாதன் பணியில் இருந்து நீக்க நோட்டீஸ்? இந்தியா கூட்டணி திட்டம்?

நீதிபதி சுவாமிநாதன் பணியில் இருந்து நீக்க நோட்டீஸ்? இந்தியா கூட்டணி திட்டம்?
மதுரை உயர்நீதிமன்றக் கிளையின் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனை பணி நீக்கம் செய்வதற்கான தீர்மான நோட்டீஸ் இன்று தாக்கல் செய்யப்படலாம் என இந்தியா கூட்டணி திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு, தி.மு.க. உள்ளிட்ட பல அரசியல் கட்சிகள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
 
இந்த விவகாரம் குறித்து பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று தி.மு.க. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே வலியுறுத்தினர். இருப்பினும், சபாநாயகர் இதற்கு அனுமதி வழங்கவில்லை. இந்த காரணத்தினால், இந்தியா கூட்டணி தற்போது நீதிபதி சுவாமிநாதனை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரும் தீர்மானத்தை தாக்கல் செய்ய முடிவெடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
ஒரு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியை நீக்குவதற்கான தீர்மான நோட்டீஸை தாக்கல் செய்ய, குறைந்தது 100 மக்களவை உறுப்பினர்கள் அல்லது 50 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் கையெழுத்து தேவை. இந்த எண்ணிக்கையில், தேவையான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவை இந்தியா கூட்டணியால் திரட்ட முடியுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva
 

10 நாட்கள் தங்கம் விலையில் மாற்றமே இல்லை.. எதிர்காலத்தில் ஏறுமா? இறங்குமா?

10 நாட்கள் தங்கம் விலையில் மாற்றமே இல்லை.. எதிர்காலத்தில் ஏறுமா? இறங்குமா?கடந்த பத்து நாட்களில் சென்னையில் தங்கம் விலை பெரிய அளவில் ஏற்றமோ, இறக்கமோ இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரே விலையில் விற்பனை ஆகி வருகிறது. நவம்பர் 30-ஆம் தேதி ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,980 என்ற விலையில் விற்பனை ஆனது. இந்த நிலையில், இன்று தன் விலை ரூ.12,000 என்று விற்பனையாகி வருகிறது.

ஜப்பானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்.. சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டதால் பரபரப்பு..!

ஜப்பானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்.. சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டதால் பரபரப்பு..!ஜப்பானில் அவ்வப்போது நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டு மக்களை அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில், தற்போது மீண்டும் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக அங்குள்ள வீடுகளும் கட்டிடங்களும் கடுமையாக குலுங்கியதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

நீதிபதி சுவாமிநாதன் பணியில் இருந்து நீக்க நோட்டீஸ்? இந்தியா கூட்டணி திட்டம்?

நீதிபதி சுவாமிநாதன் பணியில் இருந்து நீக்க நோட்டீஸ்? இந்தியா கூட்டணி திட்டம்?மதுரை உயர்நீதிமன்றக் கிளையின் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனை பணி நீக்கம் செய்வதற்கான தீர்மான நோட்டீஸ் இன்று தாக்கல் செய்யப்படலாம் என இந்தியா கூட்டணி திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஓபிஎஸ்ஐ அடுத்து திடீரென டிடிவி தினகரனை சந்தித்த அண்ணாமலை.. என்ன திட்டம்?

ஓபிஎஸ்ஐ அடுத்து திடீரென டிடிவி தினகரனை சந்தித்த அண்ணாமலை.. என்ன திட்டம்?முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவரான அண்ணாமலை, நேற்று முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த சந்திப்பில் முக்கிய அரசியல் விவாதங்கள் நடைபெற்றதாகவும், வரவிருக்கும் தேர்தல்களுக்கான ஆதரவு குறித்து பேசப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அண்ணாமலையின் இந்த சந்திப்பு, ஓபிஎஸ்-ஐ பாஜக கூட்டணியில் மீண்டும் இணைப்பதற்கான தீவிர முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.

இன்று புதுச்சேரியில் விஜய்யின் பொதுக்கூட்டம்.. க்யூ ஆர் கோடு அடையாள அட்டை இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி..!

இன்று புதுச்சேரியில் விஜய்யின் பொதுக்கூட்டம்.. க்யூ ஆர் கோடு அடையாள அட்டை இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி..!கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு பிறகு சுமார் 70 நாட்களுக்கு பிறகு, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று மீண்டும் தனது அரசியல் பொதுக்கூட்டத்தை தொடங்க உள்ளார். இந்த கூட்டம் புதுச்சேரி உப்பளம் பகுதியில் நடைபெறுகிறது. இந்த கூட்டத்தின் மூலம், விஜய் மீண்டும் தனது மக்கள் சந்திப்பு பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறார். கூட்டத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறையை கருத்தில் கொண்டு, பல்வேறு கடுமையான நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com