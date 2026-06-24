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விஜய் சொன்ன குட்டிக்கதை!.. இன்பநிதி வைத்த இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி!..
கடந்த 22ம் தேதி தமிழக சட்டசபையில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தவெக அரசை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்தும், நக்கலடித்தும் பேசினார். அதற்கு நேற்று சட்டசபையில் பதிலளித்த முதல்வர் விஜய் திமுக ஊழல்கள் பற்றி பேசினார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுக எம்.ஏல்.ஏக்கள் சட்ட்சபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.
அதன்பின் முதல்வர் விஜய் ஒரு குட்டி கதை சொன்னார். ஒரு வயதான தாத்தா வெயில் நேரத்தில் எதையோ தேடிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கே இருந்த சிறுவன் ‘என்ன தேடுகிறீர்கள்?’ என்று கேட்டார். அதற்கு அவர் ‘உங்க அப்பாவை காணவில்லை.. அவரைத்தான் தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்’ என அந்த முதியவர் சொன்னார்’ என்று கதையை சொல்லி முடித்தார்.
சட்டசபையில் முக ஸ்டாலின் இல்லை. ஏனெனில் அவர் கொளத்தூரில் தோல்வி அடைந்துவிட்டார். எனவெ, அவரை உதயநிதி தேடுவது போல பலரும் புரிந்து கொண்டனர். விஜய் சொன்ன குட்டி கதையை கேட்டு எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூட சிரித்தார்..
இதுபற்றி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட உதயநிதி ‘குட்டி கதை சொல்கிறேன் என்ற அவரது உளறல் அவை மாண்புக்கு முற்றிலும் எதிரானது.. செங்கல்பட்டு கோர்ட்டில் கணவரை தேடும் மனைவி கதை எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியும்’ என பதிவிட்டிருந்தார். இந்நிலையில் அந்த பதிவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியாக வைத்துள்ள உதயநிதியின் மகன் இன்பநதி ‘கல்யாணம்தான் கட்டிக்கிட்டு செட்டப்பையும் வச்சுக்கிட்டு’ என்கிற பாடலை அதோடு இணைத்திருக்கிறார்..
அதன்பின் முதல்வர் விஜய் ஒரு குட்டி கதை சொன்னார். ஒரு வயதான தாத்தா வெயில் நேரத்தில் எதையோ தேடிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கே இருந்த சிறுவன் ‘என்ன தேடுகிறீர்கள்?’ என்று கேட்டார். அதற்கு அவர் ‘உங்க அப்பாவை காணவில்லை.. அவரைத்தான் தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்’ என அந்த முதியவர் சொன்னார்’ என்று கதையை சொல்லி முடித்தார்.
சட்டசபையில் முக ஸ்டாலின் இல்லை. ஏனெனில் அவர் கொளத்தூரில் தோல்வி அடைந்துவிட்டார். எனவெ, அவரை உதயநிதி தேடுவது போல பலரும் புரிந்து கொண்டனர். விஜய் சொன்ன குட்டி கதையை கேட்டு எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூட சிரித்தார்..
9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களில் "அமைச்சர் வேட்டை" என்ற அதிரடி நடவடிக்கை தற்போதைய முதன்மை விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 9 முக்கிய அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் அடங்கிய ரகசியக் கோப்புகள் மிகத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பெரிய நவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநரான அருண் அவர்கள் முன்னின்று தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறார்.
என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
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மாஸ்டர் ரெய்டு ஸ்டார்ட்!.. திமுக அமைச்சர்களின் ஊழலை தோண்டும் முதல்வர் விஜய்!..
கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ.. சாலை, மெட்ரோ இரண்டுக்கும் ஒரே இரண்டடுக்கு மேம்பாலம்.. தமிழக அரசு திட்டம்..
சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் முதல் செட்டிப்புண்ணியம் வரை அமையவிருந்த 18.4 கி.மீ நீள மேம்பால திட்டம் ஒரு வருடம் வரை தாமதமாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் ஒற்றை அடுக்கு மேம்பாலமாக அமைக்க ஏற்கனவே விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது தமிழக அரசு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திடம் இதனை இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலமாக மாற்றி வடிவமைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.