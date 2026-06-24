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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (10:29 IST)

விஜய் சொன்ன குட்டிக்கதை!.. இன்பநிதி வைத்த இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி!..

vijay
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (10:29 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (10:30 IST)
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கடந்த 22ம் தேதி தமிழக சட்டசபையில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தவெக அரசை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்தும், நக்கலடித்தும் பேசினார். அதற்கு நேற்று சட்டசபையில் பதிலளித்த முதல்வர் விஜய் திமுக ஊழல்கள் பற்றி பேசினார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுக எம்.ஏல்.ஏக்கள் சட்ட்சபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

அதன்பின் முதல்வர் விஜய் ஒரு குட்டி கதை சொன்னார். ஒரு வயதான தாத்தா வெயில் நேரத்தில் எதையோ தேடிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கே இருந்த சிறுவன் ‘என்ன தேடுகிறீர்கள்?’ என்று கேட்டார். அதற்கு அவர் ‘உங்க அப்பாவை காணவில்லை.. அவரைத்தான் தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்’ என அந்த முதியவர் சொன்னார்’ என்று கதையை சொல்லி முடித்தார்.

சட்டசபையில் முக ஸ்டாலின் இல்லை. ஏனெனில் அவர் கொளத்தூரில் தோல்வி அடைந்துவிட்டார். எனவெ, அவரை உதயநிதி தேடுவது போல பலரும் புரிந்து கொண்டனர். விஜய் சொன்ன குட்டி கதையை கேட்டு எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூட சிரித்தார்..

இதுபற்றி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட உதயநிதி ‘குட்டி கதை சொல்கிறேன் என்ற அவரது உளறல் அவை மாண்புக்கு முற்றிலும் எதிரானது.. செங்கல்பட்டு கோர்ட்டில் கணவரை தேடும் மனைவி கதை எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியும்’ என பதிவிட்டிருந்தார். இந்நிலையில் அந்த பதிவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியாக வைத்துள்ள உதயநிதியின் மகன் இன்பநதி ‘கல்யாணம்தான் கட்டிக்கிட்டு செட்டப்பையும் வச்சுக்கிட்டு’ என்கிற பாடலை அதோடு இணைத்திருக்கிறார்..
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பாலகிருஷ்ணன்

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