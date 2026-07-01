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இன்று முதல் தமிழகத்தில் விபி-ஜி ராம் ஜி' வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அமல்.. தினக்கூலியும் அதிகரிப்பு...

விபி ஜி ராம் ஜி திட்டம்
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (08:50 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (08:43 IST)
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மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்திற்கு மாற்றாக, மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள புதிய 'விபி-ஜி ராம் ஜி' வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் நாடு முழுவதும் இன்று அதாவது ஜூலை 1 முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக அமலுக்கு வந்துள்ளது. 
 
இந்த திட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்துவதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு தனது அரசிதழில் வெளியிட்டு, இதற்கான பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
 
புதிய விபி-ஜி ராம் ஜி திட்டத்தின் கீழ், கிராமப்புறக் குடும்பங்களுக்கு இதுவரை வழங்கப்பட்டு வந்த 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு, இனி 125 நாட்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதோடு, தொழிலாளர்களின் தினக்கூலியும் 327 ரூபாயாக உயர்த்தி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த திட்டத்தின் கீழ் நீர்வள பாதுகாப்பு, ஊரக உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வாழ்வாதார மேம்பாடு போன்ற நீண்டகால பொது சொத்துக்களை உருவாக்குவதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட உள்ளது.
 
தமிழ்நாட்டில் இத்திட்டத்தை 60:40 என்ற நிதிப் பகிர்வு அடிப்படையில் செயல்படுத்த 12,642 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் மத்திய அரசின் பங்காக 7,585 கோடி ரூபாயும், மாநில அரசின் பங்காக 5,057 கோடி ரூபாயும் செலவிடப்பட உள்ளது. 
 
தற்போது 100 நாள் வேலை அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் இ-கேஒய்சி சரிபார்ப்பை முடித்துவிட்டு, புதிய திட்டத்தின் கீழ் தடையின்றி பயன்பெறலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிரடி மாற்றங்கள் கிராமப்புற மக்களின் பொருளாதார வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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