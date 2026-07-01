தொடர்புடைய செய்திகள்
- பச்சையப்பன் கல்லூரியில் இனி மாணவிகளும் படிக்கலாம்.. தமிழக அரசு அரசாணை..
- கல்வி கட்டணம் வெளிடையாக தெரிவிக்க வேண்டும்.. தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு.. இதுதான் மாற்றம்..!
- இனிமேல் உங்க இஷ்டத்திற்கு சிலிண்டர் வாங்க முடியாது.. கட்டுப்பாடு விதித்த மத்திய அரசு..!
- தூய்மை காவலர்களுக்கான மதிப்பூதியம் உயர்வு.. தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை..!
- பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்க ரூ.248.67 கோடி ஒதுக்கீடு.. தமிழக அரசு அரசாணை..!
இன்று முதல் தமிழகத்தில் விபி-ஜி ராம் ஜி' வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அமல்.. தினக்கூலியும் அதிகரிப்பு...
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்திற்கு மாற்றாக, மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள புதிய 'விபி-ஜி ராம் ஜி' வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் நாடு முழுவதும் இன்று அதாவது ஜூலை 1 முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக அமலுக்கு வந்துள்ளது.
இந்த திட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்துவதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு தனது அரசிதழில் வெளியிட்டு, இதற்கான பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
புதிய விபி-ஜி ராம் ஜி திட்டத்தின் கீழ், கிராமப்புறக் குடும்பங்களுக்கு இதுவரை வழங்கப்பட்டு வந்த 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு, இனி 125 நாட்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதோடு, தொழிலாளர்களின் தினக்கூலியும் 327 ரூபாயாக உயர்த்தி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் நீர்வள பாதுகாப்பு, ஊரக உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வாழ்வாதார மேம்பாடு போன்ற நீண்டகால பொது சொத்துக்களை உருவாக்குவதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் இத்திட்டத்தை 60:40 என்ற நிதிப் பகிர்வு அடிப்படையில் செயல்படுத்த 12,642 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் மத்திய அரசின் பங்காக 7,585 கோடி ரூபாயும், மாநில அரசின் பங்காக 5,057 கோடி ரூபாயும் செலவிடப்பட உள்ளது.
தற்போது 100 நாள் வேலை அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் இ-கேஒய்சி சரிபார்ப்பை முடித்துவிட்டு, புதிய திட்டத்தின் கீழ் தடையின்றி பயன்பெறலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிரடி மாற்றங்கள் கிராமப்புற மக்களின் பொருளாதார வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மகளிர் அணி ஆலோசனை கூட்டம்: ஆதவ் மாமியார், காளியம்மாள் பங்கேற்பு..
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அ.தி.மு.க தலைமை அலுவலகமான புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மகளிர் அணியின் முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. வரவிருக்கும் அரசியல் களப்பணிகள் மற்றும் கட்சியின் உட்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்க இந்தச் சிறப்புக்கூட்டம் கூட்டப்பட்டது.
பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5.. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைப்பு.. ஆனால் ஒரு விஷயம்...
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சியடைந்ததை தொடர்ந்து, இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் எரிபொருள் நிறுவனமான 'நயாரா எனர்ஜி' பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை குறைப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5 மற்றும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விலை மாற்றம் நாடு முழுவதும் உள்ள நயாராவின் 7,000-க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளில் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.