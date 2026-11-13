நவம்பர் 16-ஆம் தேதி 'அசுரன்' புயல் உருவாக வாய்ப்பு.. தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யுமா?
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி தீவிரமடைந்து வருவதைத் தொடர்ந்து, வரும் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி புதிய புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ள இந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, படிப்படியாக வலுப்பெற்று நவ. 16-ல் தீவிரப் புயலாக மாறக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக உருவெடுக்கும் என்றும், இதன் நகரும் திசையைப் பொறுத்தே இது கரையைக் கடக்கும் பகுதி மற்றும் தமிழகத்தில் இதன் தாக்கம் குறித்துத் தெரியவரும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சர்வதேச வானிலை அமைப்பின் புயல் பெயரிடும் பட்டியலின்படி, இம்முறை உருவாகும் இந்தப் புயலுக்கு ஈரான் நாடு வழங்கியுள்ள "அக்வான்" என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பாரசீக மொழியில் 'அசுரன்' என்று பொருள். புயல் உருவாகும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதால், தமிழகத்தின் கடலோரப் மாவட்டங்களில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்றும், துறைமுகங்களில் எச்சரிக்கை கூண்டுகள் ஏற்றப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.