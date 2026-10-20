வங்கக்கடல், அரபிக்கடல்.. 2 புயல்கள்.. தமிழகம், கேரளாவுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை...
அரபிக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி மற்றும் வங்கக் கடலில் உருவாக உள்ள புதிய புயல் சின்னம் காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த இரு வாரங்களுக்கு பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தென்மேற்கு அரபிக்கடலில் உருவான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி தற்போது ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக வலுப்பெற்று அதே பகுதியில் தொடர்கிறது. இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நாளை காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக வலுவிழந்து அக்டோபர் 22-ஆம் தேதியன்று சோமாலியா கடற்கரையை நோக்கி நகரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, இந்த வாரம் தமிழகத்தையொட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த இரு புயல் சின்னங்களின் தாக்கத்தால், தென்மேற்கு அரபிக் கடலில் தொடங்கி கேரளம் மற்றும் தமிழகம் வழியாக தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் வரை வளிமண்டல தாழ்வுப்பாதை உருவாக வாய்ப்புள்ளது.
இதன் காரணமாக, தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு கனமழை தொடர வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. மீனவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.