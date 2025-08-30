விஜய் பேசுவதை கண்டுகொள்ளாதீர்.. தொண்டர்களுக்கு ஈபிஎஸ் அறிவுறுத்தல்..!
புதிதாக அரசியல் கட்சி தொடங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் பேச்சுக்களை பெரிதாக கண்டுகொள்ள வேண்டாம் என்று அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
கட்சிக் கூட்டத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு புதிய கட்சி தனது வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவிக்கும் என்பதால், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பேசுவதை அ.தி.மு.க.வினர் கண்டுகொள்ள தேவையில்லை எனக் கூறியுள்ளார்.
விஜய்யின் பேச்சுகளுக்கு பதிலடி கொடுப்பதன் மூலம் அவருக்கு தேவையற்ற விளம்பரத்தை கொடுக்க வேண்டாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அதிமுக தொண்டர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிய இந்த அறிவுரை, தமிழக அரசியலில் அ.தி.மு.க.வின் நிலைப்பாட்டில் ஒரு நிதானமான அணுகுமுறையை காட்டுகிறது.
Edited by Mahendran