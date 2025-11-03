திங்கள், 3 நவம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (11:53 IST)

பீகார்ல பேசுனதை தைரியம் இருந்தா தமிழ்நாட்டுல பேசுங்க பாப்போம்! - பிரதமர் மோடிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் சவால்!

பீகாரிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வேலைக்கு வரும் தொழிலாளர்கள் கொடுமைப்படுத்தப்படுவதாக பிரதமர் மோடி பேசியது தொடர்பாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சவால் விடுக்கும் வகையில் பேசியுள்ளார்.

 

இதுகுறித்து பேசிய அவர் “வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் என்ற பெயரில் தீய செயலை தேர்தல் ஆணையம் செய்கிறது. பீகாரில் இதை செயல்படுத்தியபோது அதை முதலில் எதிர்த்தது தமிழகம்தான். ஆனால் தமிழகம் பீகார் மக்களை வஞ்சிப்பதாக பிரதமர் மோடி தனது பேச்சின் மூலம் வன்மத்தை காட்டியுள்ளார். பீகாரில் பேசிய பிரதமர் மோடிக்கு அந்த கருத்தை தமிழ்நாட்டில் பேச தைரியம் இருக்கிறதா?” என கேள்வி எழுப்பி பேசியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

சட்டக்கல்லூரி மாணவியை பலாத்காரம் செய்த 3 மர்ம நபர்கள்.. நள்ளிரவில் கோவையில் நடந்த கொடூரம்..!

சட்டக்கல்லூரி மாணவியை பலாத்காரம் செய்த 3 மர்ம நபர்கள்.. நள்ளிரவில் கோவையில் நடந்த கொடூரம்..!கோவை விமான நிலையம் அருகிலுள்ள பகுதியில், சட்டக்கல்லூரி மாணவி ஒருவர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெரு நாய்கள் விவகாரம்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக தலைமை செயலாளர் ஆஜர்..!

தெரு நாய்கள் விவகாரம்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக தலைமை செயலாளர் ஆஜர்..!நாடு முழுவதும் தெரு நாய்க்கடி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது தொடர்பான வழக்கில் விளக்கம் அளிப்பதற்காக, தமிழக தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் இன்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நேரில் ஆஜரானார்.

திருச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் எதிர்காலம் குறித்துப் பரபரப்பு எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

திருச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் எதிர்காலம் குறித்துப் பரபரப்பு எச்சரிக்கை விடுத்தார்."முதலமைச்சராக்கிய சசிகலாவிற்கே துரோகம் செய்த எடப்பாடி பழனிசாமி, ஒருவேளை அதிமுக - த.வெ.க கூட்டணி வெற்றி பெற்றால், விஜய்யையும் ஓரங்கட்டி விடுவார்," என்றும், விஜய்யை காலி செய்து விடுவார் எடப்பாடி பழனிசாமி என்றும் டிடிவி தினகரன் குற்றம் சாட்டினார்.

திமுக மட்டுமல்ல, அதிமுகவிலும் குடும்ப அரசியல் இருக்கிறது: செங்கோட்டையன் குற்றச்சாட்டு..!

திமுக மட்டுமல்ல, அதிமுகவிலும் குடும்ப அரசியல் இருக்கிறது: செங்கோட்டையன் குற்றச்சாட்டு..!அண்மையில் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், திமுகவை போல் அதிமுக கட்சியிலும் குடும்ப அரசியல் நிலவுவதாக பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

தங்கம் விலை சரிவு.. வெள்ளி விலை உயர்வு.. இன்றைய சென்னை நிலவரம்..!

தங்கம் விலை சரிவு.. வெள்ளி விலை உயர்வு.. இன்றைய சென்னை நிலவரம்..!கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சிறிய அளவில் சரிந்து உள்ளது. இருப்பினும் மதியத்திற்கு மேல் இன்னும் சரியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

