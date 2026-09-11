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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (13:16 IST)

தமிழகம் முழுவதும் மூடப்பட்டது விவேக்ஸ் நிறுவனம்.. ஆன்லைன் போட்டியை சமாளிக்க முடியவில்லையா?

விவேக்ஸ் நிறுவனம் மூடல்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (13:16 IST)
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தமிழகத்தின் சில்லறை வர்த்தகத் துறையில் கடந்த பல ஆண்டுகளாக புகழ்பெற்று விளங்கிய பிரபல நுகர்வோர் சாதனங்கள் விற்பனை நிறுவனமான 'விவேக்ஸ்'  தனது அனைத்து கிளைகளையும் அதிரடியாக மூடியுள்ளது. '

மேலும், தனது சில்லறை விற்பனை மற்றும் ஆன்லைன் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக இந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டு மக்களின் குடும்பங்களில் நீங்கா இடம்பெற்றிருந்த இந்த பாரம்பரிய நிறுவனம் தனது செயல்பாடுகளை முடக்கியுள்ளது வர்த்தக வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
காலத்திற்கேற்ப மாறிவரும் ஆன்லைன் வணிகப் போட்டிகள் மற்றும் பொருளாதார மாற்றங்களால் நஷ்டத்தை சந்தித்ததை தொடர்ந்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. 
 
ஒரு காலத்தில் தமிழகம் முழுவதும் வீடுகளுக்கு தேவையான குளிர்சாதன பெட்டி, தொலைக்காட்சி போன்ற பல்வேறு பொருள்களை எளிதில் வாங்கும் நம்பகமான இடமாக திகழ்ந்த விவேக்ஸ் நிறுவனம், தற்போது வர்த்தக போட்டியை சமாளிக்க முடியாமல் பின்தங்கியுள்ளது. 
 
வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருந்த இந்நிறுவனத்தின் திடீர் முடக்கம், சில்லறை வணிகத்துறையில் நிலவும் கடும் போட்டியை வெட்ட வெளிச்சமாக்கியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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