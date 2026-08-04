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  4. IAS Officer Visakh Goes Into Hiding as DVAC Launches Manhunt in TASMAC Corruption Case
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்

விசாகன் ஐஏஎஸ் மற்றும் ரத்தீஷ் தலைமறைவா? தேடுதல் வேட்டையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை...

IAS Visakh
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (09:31 IST)
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கடந்த திமுக ஆட்சியில் டாஸ்மாக் நிறுவன கொள்முதல் மற்றும் விற்பனைகளில் பல கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடைபெற்றதாக பதிவான வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட ஏழு பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
 
இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே ரமேஷ் மற்றும் கார்த்திக் ஆகிய இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், ரத்தேஷ் என்பவரை அதிகாரிகள் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். மேலும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய ஐஏஎஸ் அதிகாரி விசாகன் தலைமறைவாகியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
விசாகன் மருத்துவ விடுப்பில் சென்றுள்ளதாக கூறிவிட்டு வீட்டில் இல்லாதது தெரியவந்ததை அடுத்து, அவரை வளைத்து பிடிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் தீவிர நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளனர். அவர் தற்போது எங்கு பதுங்கியிருக்கிறார் என்பது குறித்து ரகசிய விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. 
 
செந்தில் பாலாஜி முன்ஜாமீன் பெற்றுள்ள போதிலும், இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய மற்ற முக்கிப் பிரமுகர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளை விரைவில் கைது செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை திட்டமிட்டுள்ளது. முறைகேடு வழக்கில் ஐஏஎஸ் அதிகாரியே தலைமறைவாகியுள்ள சம்பவம் தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகார வர்க்கத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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