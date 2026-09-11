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  4. IAS Officer Shankar Transferred from Agriculture Department Following Allegations of Tender Violations and Rule Breaches
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (18:23 IST)

முக்கிய அதிகாரி இடமாற்றம்... யார் தப்பு செஞ்சாலும் நடவடிக்கை தான்.. ஏன்னா இது தவெகவின் தூய ஆட்சி...

joseph vijay
Written By: SIVA
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (18:23 IST)
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தமிழக வெற்றி கழகத்தின் நிர்வாகி ஒருவரின் உறவினர் என்ற காரணத்தினாலேயே ஐஏஎஸ் அதிகாரி சங்கர் அவர்களுக்கு வேளாண்மைத்துறை ஆணையர் மற்றும் செயலாளர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டதாக கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது அவர் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. 
 
அவர் மீது பணியிட மாறுதல்கள் மற்றும் டெண்டர் விடுதல் போன்ற பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்களில் தீவிர விதிமீறல்கள் நடந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இந்த முறைகேடுகள் குறித்த புகார்கள் நேரடியாக நமது முதல்வர் விஜய் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக தெரிகிறது.
 
இதனை தொடர்ந்து, ஊழலுக்கும் விதிமீறல்களுக்கும் எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளாத தவெக அரசு, உடனடியாக அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. சங்கர் ஐஏஎஸ் அவர்களை அந்த பொறுப்பிலிருந்து அதிரடியாக பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. 
 
தவறு செய்பவர்கள் எவராக இருந்தாலும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள் என்பதையும், நிர்வாக தூய்மையைக் காப்பதில் அரசு எந்தவிதத் தயக்கமும் காட்டாது என்பதையும் இந்த நடவடிக்கை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளது. மக்களின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றும் வகையில் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு எடுத்துள்ள இந்த துணிச்சலான நடவடிக்கைக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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