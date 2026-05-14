  4. I Take Full Responsibility for DMK Defeat: MK Stalin Issues Stern Warning to Inactive District Secretaries
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (12:41 IST)

திமுக தோல்விக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன்.. .செயல்பட முடியாத மாவட்ட செயலாளர்கள் விலகி கொள்ளலாம்: முக ஸ்டாலின்

Thu, 14 May 2026 (12:39 IST) Updated: Thu, 14 May 2026 (12:41 IST)
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் சந்தித்துள்ள பின்னடைவு குறித்து அக்கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் மிகக் கடுமையான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளார். 
 
தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து அவசர ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அவர், கட்சியின் இந்தத் தோல்விக்குத் தலைவராகத் தானே முழுப் பொறுப்பேற்பதாகத் தெரிவித்துத் தொண்டர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். 
 
அதே வேளையில், கட்சிப் பணிகளில் சுணக்கம் காட்டிய மற்றும் களப்பணியில் கோட்டை விட்ட மாவட்டச் செயலாளர்கள் மீது அவர் தனது கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார். பதவி சுகத்திற்காக மட்டும் கட்சியில் இருப்பவர்கள் தேவையில்லை என்றும், மக்கள் செல்வாக்கை இழந்து செயல்பட முடியாமல் திணறும் மாவட்டச் செயலாளர்கள் தாராளமாகத் தங்கள் பதவிகளிலிருந்து விலகிக் கொள்ளலாம் என்றும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார். 
 
தோல்விக்கான காரணங்கள் தொகுதி வாரியாக ஆழமாக ஆய்வு செய்யப்படும் என்றும், அதில் கண்டறியப்படும் தவறுகள் உடனடியாகக் களையப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார். 
 
தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அதே சமயம் தவறிழைத்தவர்களுக்குக் கதவைத் திறந்துவிட்ட அவரது இந்த அதிரடி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார்

மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதா?!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்த போது தமிழக அரசு பேருந்துகளில் மகளிர்களுக்கு இலவச பயணம் அறிவிக்கப்பட்டது.

பணக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுகிறதா? இதுதான் மறுசீரமைப்பு ரகசியமா?தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

மகளிர் உரிமைத்தொகையை முதல்ல கொடுங்க.. எதற்கு மறுசீரமைப்பு: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் மே மாதத்திற்கான உதவித்தொகை மே 15-ஆம் தேதிக்குள் தகுதியுள்ள பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழகப் பெண்களிடையே வலுவாக எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கூறியிருப்பதாவது:

தவெக ஆட்சியில் லாட்டரி விற்பனையா? அரசின் கடும் எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனை நடைபெறுவதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் செய்திகளுக்குத் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.