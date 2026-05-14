திமுக தோல்விக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன்.. .செயல்பட முடியாத மாவட்ட செயலாளர்கள் விலகி கொள்ளலாம்: முக ஸ்டாலின்
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் சந்தித்துள்ள பின்னடைவு குறித்து அக்கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் மிகக் கடுமையான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளார்.
தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து அவசர ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அவர், கட்சியின் இந்தத் தோல்விக்குத் தலைவராகத் தானே முழுப் பொறுப்பேற்பதாகத் தெரிவித்துத் தொண்டர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தினார்.
அதே வேளையில், கட்சிப் பணிகளில் சுணக்கம் காட்டிய மற்றும் களப்பணியில் கோட்டை விட்ட மாவட்டச் செயலாளர்கள் மீது அவர் தனது கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார். பதவி சுகத்திற்காக மட்டும் கட்சியில் இருப்பவர்கள் தேவையில்லை என்றும், மக்கள் செல்வாக்கை இழந்து செயல்பட முடியாமல் திணறும் மாவட்டச் செயலாளர்கள் தாராளமாகத் தங்கள் பதவிகளிலிருந்து விலகிக் கொள்ளலாம் என்றும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
தோல்விக்கான காரணங்கள் தொகுதி வாரியாக ஆழமாக ஆய்வு செய்யப்படும் என்றும், அதில் கண்டறியப்படும் தவறுகள் உடனடியாகக் களையப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார்.
தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அதே சமயம் தவறிழைத்தவர்களுக்குக் கதவைத் திறந்துவிட்ட அவரது இந்த அதிரடி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.