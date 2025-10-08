புதன், 8 அக்டோபர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (10:05 IST)

உங்களை சந்திக்க வருகிறேன்! கரூர் செல்லும் விஜய்! - டிஜிபியிடம் தவெக மனு?

Vijay

கரூர் கூட்டநெரிசலில் பலியானவர்கள் குடும்பங்களை சந்திக்க விஜய் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில் அதற்கு பாதுகாப்பு கேட்டு இன்று டிஜிபி அலுவலகத்தில் தவெக மனு அளிக்க உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

 

கடந்த மாதம் 27ம் தேதி கரூரில் நடந்த தவெக பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் நடந்து 10 நாட்களுக்கு மேலாகியும், தவெக தலைவர் விஜய் அறிக்கை, வீடியோ வெளியிட்டதை தாண்டி மக்களை சென்று சந்திக்கவில்லை என்ற புகார்கள் இருந்து வருகிறது.

 

இந்நிலையில் நேற்று பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களிடம் வீடியோ கால் மூலமாக பேசிய விஜய், விரைவில் அவர்களை நேரில் வந்து சந்திப்பதாக கூறியிருந்தார். அதை தொடர்ந்து விஜய் கரூர் செல்வதற்கான பணிகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

மேலும், கரூர் செல்லும் விஜய்க்கு பாதுகாப்பு வழங்குவது தொடர்பாக இன்று டிஜிபி அலுவலகத்தில் தவெக மனு அளிக்க உள்ளதாக கட்சியின் கொ.ப,செ அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார். இந்த வாரத்திற்கு விஜய் கரூர் செல்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

இனி அனைத்து தேர்தல்களிலும் புதிய நடைமுறைகள்! தேர்தல் ஆணையம் புதிய அதிரடி!

இனி அனைத்து தேர்தல்களிலும் புதிய நடைமுறைகள்! தேர்தல் ஆணையம் புதிய அதிரடி!வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப வசதிகளை பயன்படுத்தி தேர்தலை மேலும் பாதுகாப்பாக நடத்த தேவையான புதிய நடைமுறைகளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

ரயில் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி: முன்பதிவு டிக்கெட்டின் தேதியை இனி ஆன்லைனில் மாற்றலாம்!

ரயில் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி: முன்பதிவு டிக்கெட்டின் தேதியை இனி ஆன்லைனில் மாற்றலாம்!ரயில் பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்தும் வகையில், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்களின் பயண தேதியை ஆன்லைனில் மாற்றுவதற்கான புதிய வசதியை இந்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. ரயில்வே சேவைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் இந்த சேவை, 2026 ஜனவரி மாதத்திற்குள் தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

6 வயது மகளை லட்சுமி தேவியாக பூஜை செய்து வழிபட்ட பெற்றோர்.. ஆதரவும் எதிர்ப்பும்..!

6 வயது மகளை லட்சுமி தேவியாக பூஜை செய்து வழிபட்ட பெற்றோர்.. ஆதரவும் எதிர்ப்பும்..!குழந்தை துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, நடியா மாவட்டத்தை சேர்ந்த பள்ளி ஆசிரியர் அர்ஜுன் பக்ஷி மற்றும் அவரது மனைவி ஜூமா பக்ஷி ஆகியோர் ஒரு நெகிழ்ச்சியான செயலை செய்துள்ளனர். ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி சர்ச்சைக்குள்ளாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் டெங்கு பாதிப்பு.. 3 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்..!

தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் டெங்கு பாதிப்பு.. 3 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்..!ஒவ்வொரு ஆண்டும் மழைக்காலம் தொடங்கும் போது டெங்கு நோயும் கூடவே வரும் நிலையில், இந்த ஆண்டும் டெங்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், எனவே பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் சுகாதாரத் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

10 மாவட்டங்களில் வெளுக்க போகும் கனமழை.. குடையில்லாமல் வெளியே செல்லாதீர்கள்..!

10 மாவட்டங்களில் வெளுக்க போகும் கனமழை.. குடையில்லாமல் வெளியே செல்லாதீர்கள்..!தமிழகத்தில் இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

