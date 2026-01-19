திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (09:25 IST)

‘பராசக்தி’ படத்தில் வரும் செழியன் கேரக்டர் நான் தான்: சீமான் பேட்டி..!

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் மீண்டும் உருவான 'பராசக்தி'  திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் உணர்ச்சிகரமான பேட்டி ஒன்றை அளித்துள்ளார். "பராசக்தி படத்தில் வரும் செழியன் கதாபாத்திரம் நான்தான்" என்று அவர் கூறியிருப்பது அரசியல் மற்றும் திரைத்துறையினரிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
திராவிட இயக்கத்தின் கருத்தியல் அடித்தளமாக இருந்த 'பராசக்தி' படத்தை பாராட்டிய சீமான், அப்படத்தில் வரும் புரட்சிகரமான வசனங்கள் தனது நிஜ வாழ்க்கையோடு ஒத்துப்போவதாக குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக, அநீதியை கண்டு பொங்கி எழும் செழியன் கதாபாத்திரத்தின் குணாதிசயங்கள், தான் மேடைகளில் பேசும் தத்துவங்களுடன் பொருந்துவதாக அவர் உணர்கிறார். "சமூக மாற்றத்திற்காக துடிக்கும் ஒவ்வொரு இளைஞனும் அந்த செழியன் தான்; அந்த வகையில் அந்தப் பாத்திரம் எனது பிம்பமே" என்று அவர் சிலாகித்து பேசினார்.
 
சிவகார்த்திகேயனின் நடிப்புத் திறன் மற்றும் படத்தின் வசனங்கள் இன்றைய அரசியலுக்கு தேவையான சாட்டையடி என்று குறிப்பிட்ட சீமான், கலை என்பது வெறும் பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல, அது மக்களின் சிந்தனையை தூண்டும் ஆயுதம் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார். இப்படத்தின் வெற்றி, சமூக நீதிக்கான குரல் இன்னும் ஓயவில்லை என்பதை காட்டுகிறது என்றும் அவர் தனது பேட்டியில் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

