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Last Updated : Tuesday, 23 June 2026 (12:17 IST)

எங்க உங்கப்பாவை காணோம்.. குட்டிக்கதை மூலம் உதயநிதியை வச்சு செய்த முதல்வர் விஜய்..

முதலமைச்சர் விஜய்
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (12:14 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (12:17 IST)
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தமிழக சட்டமன்ற பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துப் பேச தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவையிலிருந்த திமுகவினரை நிலைகுலைய செய்தார்.
 
இந்த விவாதத்தின் உச்சகட்டமாக, முதலமைச்சர் விஜய் அவையில் ஒரு குட்டிக்கதையை விவரித்தார். "ஒரு பெரியவர் வெயில் அடித்ததால் கையை தனது கண்ணுக்கு அருகே வைத்து எதையோ தேடிக்கொண்டே சென்றார். அப்போது ஒருவர் அவரிடம், நீங்கள் எதை தேடுகிறீர்கள் என்று கேட்க, அதற்கு அந்த பெரியவர், உன்னுடைய அப்பா இங்கே எங்கேயோ இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள், அவரைத்தான் தேடுகிறேன் என்று பெரியவர் சொன்னதாக நக்கலாக விஜய் பேசினார்.
 
முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது தேர்தல் தோல்வி காரணமாக தற்போதைய சட்டமன்ற கூட்டத்தொடருக்குள் வராமல் இருப்பதைத்தான் முதலமைச்சர் விஜய் இதன் மூலம் மறைமுகமாகக் குத்திக் காட்டியுள்ளார். "உங்க அப்பாவைக் காணோம்னு தேடுறேன்" என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் இல்லாவிட்டாலும் அவரை பார்த்து  நேருக்கு நேராகக் கேட்பது போன்ற தொனியில் அமைந்த இந்த அரசியல் நக்கல் பேச்சு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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