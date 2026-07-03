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  4. Husband Will Face Murder Case If Wife Dies During Home Birth: Health Minister Arunraj
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Last Updated : Friday, 3 July 2026 (14:17 IST)

வீட்டில் பிரசவம் பார்த்து மனைவி உயிரிழந்தால் கணவர் மீது கொலை வழக்கு: அமைச்சர் அருண்ராஜ் அதிரடி எச்சரிக்கை!

அமைச்சர் அருண்ராஜ்
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (14:16 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (14:17 IST)
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கோவையில் அண்மையில் யூடியூப்  பார்த்து வீடுகளில் பிரசவம் பார்க்க முயன்றபோது பெண் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு பேசிய தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், பொதுமக்களுக்கு மிக கடுமையான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக அரசு விரைவில் புதிய சட்டத் திருத்தத்தை கொண்டு வரவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசுகையில், "பொதுமக்கள் யூடியூப் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களை பார்த்து வீடுகளில் பிரசவம் பார்ப்பதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். குழந்தை பிறப்பு என்பது ஒரு குடும்பத்தின் சந்தோஷமான நிகழ்வு; அதை விபரீதமான முயற்சிகள் மூலம் துயரமாக மாற்றிவிடக் கூடாது. 100 விழுக்காடு பிரசவங்களும் பாதுகாப்பான முறையில் மருத்துவமனைகளில் மட்டுமே நடக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.
 
மேலும், வீடுகளில் பிரசவம் பார்ப்பதை சட்டப்படி குற்றமாக மாற்றும் வகையில் புதிய சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்படும் என்றும், இனிமேல் யாராவது வீடுகளில் பிரசவம் பார்த்து அதனால் மனைவிக்கு உயிரிழப்பு நேரிட்டால், அதற்கு காரணமான கணவர் மீது கொலை வழக்குப்பதிவு செய்ய தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார். அமைச்சரின் இந்த அதிரடி அறிவிப்பு தமிழகம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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