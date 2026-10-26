இன்று வானில் தோன்றும் நிலவு அதிசயம் ஹண்டர்ஸ் மூன்.. சென்னையில் பார்க்க முடியுமா?
அக்டோபர் மாத பௌர்ணமியில் வானில் தோன்றும் அழகிய முழு நிலவு 'ஹண்டர்ஸ் மூன்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. 'வேட்டைக்காரன் நிலவு' என்று தமிழில் குறிப்பிடப்படும் இந்த முழு நிலவு, சென்னை உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் இன்று அளவில் சற்று பெரியதாகவும் பிரகாசமாகவும் காட்சியளிக்கும்.
அறுவடை காலம் முடிந்து வயல்வெளிகள் காலியாக இருக்கும் வேளையில், நிலவொளியில் விலங்குகளை எளிதாக வேட்டையாட முடிவதாலும், அரிசியை உலர்த்துவதாலும் இதற்கு வேட்டைக்காரன் நிலவு, அரிசி நிலவு, சோள நிலவு என பல பெயர்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 2026ஆம் ஆண்டில் தோன்றும் 13 முழு நிலவுகளில் இது 11-ஆவது பௌர்ணமி நிலவாகும்.
இன்று மாலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரையிலான நேரம் இந்த நிலவை காண்பதற்கு மிகவும் உகந்த நேரமாகும். மாலையில் சூரியன் மறையும் அதே நேரத்தில் நிலவு உதிப்பதை காண்பது ஒரு அபூர்வ அனுபவமாகும்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை மேகமூட்டம் காரணமாக நிலவை காண முடியாதவர்கள், இன்று மழை மேகங்கள் விலகி வழிவிட்டால் சென்னை மற்றும் தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் இந்த ஹண்டர்ஸ் மூனைக் கண்டு ரசிக்கலாம்.