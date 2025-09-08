திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (09:40 IST)

எக்கச்சக்கமான முதலீடுகள்.. பொறுக்கமுடியாமல் புலம்புகிறார்கள்! - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

தமிழ்நாட்டிற்கு முதலீடுகளை ஈர்க்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஐரோப்பிய நாடுகள் சென்று திரும்பினார். 

 

தமிழ்நாட்டிற்கு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த 30ம் தேதி பயணம் செய்தார். பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் முதலீடு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்ட அவர், முல்லை பெரியாறு அணை தந்த பென்னிகுயிக் குடும்பத்தினரையும் சந்தித்தார்.

 

முதலீடு பயணம் முடித்து திரும்பி வந்த அவரை திமுக அமைச்சர்கள், தொண்டர்கள் வரவேற்றனர். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் “ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து நாடுகளில் வேற்றிகரமாக முதலீடுகளை ஈர்த்து மனநிறைவுடன் திரும்பி இருக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்ய பல நிறுவனங்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றன. பல நிறுவனங்கள் நம்பிக்கை வைத்து முதலீடு செய்துள்ளன.

 

தொழில்துறை அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா துடிப்பானவர் என்பதை இந்த பயணத்தில் நிரூபித்துள்ளார். முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வெற்றிப் பயணத்தை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் சிலர் புலம்பி வருகின்றனர்” என்று கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

கணேஷ் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை பார்க்க சென்ற 9ஆம் வகுப்பு மாணவி.. காரில் லிப்ட் கேட்டதால் விபரீதம்..!

கணேஷ் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை பார்க்க சென்ற 9ஆம் வகுப்பு மாணவி.. காரில் லிப்ட் கேட்டதால் விபரீதம்..!ஒடிசா மாநிலம் கந்தமால் மாவட்டத்தில், 9ஆம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் காரில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை நேற்று தெரிவித்துள்ளது. காவல்துறை தகவல்படி, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை, மாணவி தனது அக்கா வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டு, பின்னர் கணேஷ் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை பார்க்க சந்தைக்கு சென்றுள்ளார்.

ரஷ்யாவிடம் தொடர்ந்து எண்ணெய் வாங்கினால் இன்னும் அதிக வரி: டிரம்ப் எச்சரிக்கை..!

ரஷ்யாவிடம் தொடர்ந்து எண்ணெய் வாங்கினால் இன்னும் அதிக வரி: டிரம்ப் எச்சரிக்கை..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்குபவர்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட வரிவிதிப்புக்கு தயாராக இருப்பதாக சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளார். இந்த நடவடிக்கை, ரஷ்ய எண்ணெயை தொடர்ந்து வாங்கும் இந்தியாவை போன்ற நாடுகளையும் பாதிக்கக்கூடும்.

வாரத்தின் முதல் நாளே ஏற்றத்தில் இந்திய பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!

வாரத்தின் முதல் நாளே ஏற்றத்தில் இந்திய பங்குச்சந்தை.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!இந்திய பங்குச் சந்தை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று வாரத்தின் முதல் நாள் ஏற்றத்தில் வர்த்தகமாகி வருவது முதலீட்டாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஹமாஸ்க்கு இதுதான் கடைசி எச்சரிக்கை! இனி பேசிட்டு இருக்க மாட்டேன்! - ட்ரம்ப் பகிரங்க எச்சரிக்கை!

ஹமாஸ்க்கு இதுதான் கடைசி எச்சரிக்கை! இனி பேசிட்டு இருக்க மாட்டேன்! - ட்ரம்ப் பகிரங்க எச்சரிக்கை!இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் இடையே கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக போர் நடந்து வரும் நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ஹமாஸ்க்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

விநாயகர் சிலை கரைப்பின்போது சோகம்: 9 பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு, 12 பேர் மாயம்.. பக்தர்கள் அதிர்ச்சி..!

விநாயகர் சிலை கரைப்பின்போது சோகம்: 9 பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு, 12 பேர் மாயம்.. பக்தர்கள் அதிர்ச்சி..!மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நேற்று கோலாகலமாக நிறைவுற்றது. இதனையொட்டி, மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு நீர்நிலைகளில் விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டன. இந்த சிலைகளை கரைக்கும் பணியின்போது, நிகழ்ந்த துயர சம்பவத்தில் 9 பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். உயிரிழந்தவர்களில் நான்கு பேரின் உடல்கள் இதுவரை காவல்துறையினரால் மீட்கப்பட்டுள்ளன.

