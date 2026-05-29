தகுதியற்ற வேட்பாளர்களுக்கு வாரி வழங்கப்பட்ட வாய்ப்பு: காங்கிரஸ் தலைமை குறித்து ஜோதிமணி குற்றச்சாட்டு...
காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் தேர்வில் மிகப்பெரிய முறைகேடு நடந்துள்ளதாக் காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதி தேர்வு மற்றும் வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுத்ததில் மிகப்பெரிய முறைகேடுகளும், குளறுபடிகளும் நடந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். 'சர்வே' என்ற பெயரில் வேட்பாளர் தேர்வின் போது மிகப்பெரிய அளவில் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
களத்தில் உண்மையாகவே வெற்றி வாய்ப்பு உள்ள தகுதியான நபர்களை கட்சி தலைமை முற்றிலும் புறக்கணித்துவிட்டு, எவ்வித வெற்றி வாய்ப்பும் இல்லாதவர்களுக்கு தொகுதிகளை வாரி வழங்கியுள்ளதாக அவர் அதிருப்தி வெளியிட்டுள்ளார்.
காங்கிரஸ் கட்சி தன்னைத்தானே சீரமைத்து கொள்ள விரும்பினால், இந்த முறைகேடுகள் குறித்து முறையான விரிவான விசாரணையை நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார். அதை விடுத்து, தேர்தலில் கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளை மட்டுமே விசாரிப்பதற்காக தனியாக கமிட்டி அமைப்பது முற்றிலும் தவறான அணுகுமுறை என்றும் காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி காட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். இச்சம்பவம் காங்கிரஸ் கட்சி வட்டாரத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva