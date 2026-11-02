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  4. How Is Withdrawing Support In Six Months Democracy?: CPI State Secretary Veerapandian
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 2 November 2026 (14:56 IST)

ஆறு மாதங்கள் ஆகிவிட்டது.. தவெக அரசுக்கு ஆதரவு வாபஸா? வீரபாண்டியன் பதில்..

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
Written By: SIVA
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (14:56 IST)
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கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், தவெக அரசுக்கு அளித்து வரும் ஆதரவு குறித்து பேசுகையில், ஆறு மாத காலத்திற்குள் ஆதரவைத் திரும்ப பெறுவது எப்படி ஜனநாயகமாகும் என்று கேள்வி எழுப்பினார். ஆட்சிக்கு தாங்கள் அளிக்கும் ஆதரவு மக்களுக்கானது என்றும், இது குறித்து கட்சிதான் முடிவு செய்யும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். 
 
தவெக அரசு குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும், கோவை பில்லூர் மற்றும் சிறுவாணி அணைகளை தூர்வார வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார்.
 
மேலும், கோவை மற்றும் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை கொண்டுவர வேண்டும் என்றும், ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதை தடுக்க முதல்வர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார். 
 
அரசின் செயல்பாடுகளை விமர்சிப்பவர்களை அச்சுறுத்தவோ, கைது செய்யவோ கூடாது என்றும் கருத்து சுதந்திரத்திற்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்றும் வீரபாண்டியன் குறிப்பிட்டார். வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மற்றும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் குறித்த விவரங்களை அரசு நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவாக தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறினார்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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