  4. Horrific Attack in Mayiladuthurai: DMK Councillor's Son Hacks Three Members of a Family Before Surrendering to Police
Last Updated : Sunday, 31 May 2026 (14:29 IST)

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..

மயிலாடுதுறை
தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான வன்முறை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாடுதுறையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள், போதை ஆசாமியால் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தற்பொழுது மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.
 
இந்த வெறிச்செயலில் ஈடுபட்ட நபர், அப்பகுதியின் திமுக நகர்மன்றக் கவுன்சிலர் ஜெயலட்சுமியின் மகன் 'அசோக்' என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. முழுமையாக போதையில் இருந்த கவுன்சிலரின் மகன், சற்றும் மனிதநேயமின்றி அந்த ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரையும் சரமாரியாக அரிவாளால் வெட்டி சாய்த்துள்ளார். இந்தத் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த மூவரும் தற்பொழுது ரத்த வெள்ளத்தில் மீட்கப்பட்டு, சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
இந்த சம்பவத்தின் உச்சக்கட்ட அதிர்ச்சியாக, போதையில் இந்த வெறிச்செயலை அரங்கேற்றிய அசோக், தாக்குதல் நடத்தி முடித்தவுடன் மிகத் தெளிவாகத் தானே அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்திற்குச் சென்று போலீசாரிடம் சரணடைந்துள்ளார். 
 
திமுக பிரமுகரின் வாரிசு என்பதால் காவல்துறையினர் இந்த வழக்கில் மெத்தனப் போக்கு காட்டாமல், குற்றவாளிக்குக் கடுமையான தண்டனை பெற்றுத் தர வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்தத் துணிகரச் சம்பவம் மயிலாடுதுறையில் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்த விவாதத்தை மீண்டும் எழுப்பியுள்ளது.
 
