வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (08:14 IST)

அதிமுகவுடன் கூட்டணி, விஜய்யுடன் பேச்சுவார்த்தை.. ஏன் இந்த முரண்? அமித்ஷா அளித்த பதில்..!

அதிமுகவுடன் கூட்டணி, விஜய்யுடன் பேச்சுவார்த்தை.. ஏன் இந்த முரண்? அமித்ஷா அளித்த பதில்..!
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில், அதிமுகவுடன் கூட்டணியை உறுதி செய்த பிறகும், இன்னொரு பக்கம் விஜய்யுடன் கூட்டணி வைக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுவது குறித்த முரண்பாடு பற்றி தெரிவித்துள்ளார். 
 
தமிழ்நாட்டில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை விரிவுபடுத்த விரும்புவதாகவும், எந்த முடிவு எடுத்தாலும் கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுடன் ஆலோசனை செய்துதான் முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
 
விஜய்யுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது என்று அவர் வெளிப்படையாக கூறவில்லை. ஆனால், அதே நேரத்தில், பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டால் அது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தலைவர்களுடன் ஆலோசனை செய்துதான் முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் கட்சியின் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறது என்ற கேள்விக்கு, அனைத்து கட்சிகளும் பேச்சுவார்த்தைக்கு முயற்சிப்பதில் என்ன தவறு இருக்கிறது என்றும் அமைச்சர் பதிலளித்துள்ளார். 
 
இதன் மூலம், அவர் விஜய்யை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் சேர்க்க அமித்ஷா தயாராக இருக்கிறார் என்பதும், பேச்சுவார்த்தை மறைமுகமாக நடந்து வருவதை அவர் மறைமுகமாகவும் வெளிப்படுத்தி உள்ளார் என்றும் தெரிகிறது.
 
 
Edited by Siva

டிரம்ப் நிறுத்தியதாக கூறப்பட்ட இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீன போர் மீண்டும் வெடித்தது.. 100 பேர் பலி..!

டிரம்ப் நிறுத்தியதாக கூறப்பட்ட இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீன போர் மீண்டும் வெடித்தது.. 100 பேர் பலி..!"நான் முடித்து வைத்தது" என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பெருமை கொண்ட இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீன மோதல் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது. நேற்று காசா பகுதி மீது புதிய வான்வழி தாக்குதலை இஸ்ரேல் தொடங்கியுள்ளது.

யாருடன் கூட்டணி.. தவெக நிர்வாகி சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் முக்கிய தகவல்..!

யாருடன் கூட்டணி.. தவெக நிர்வாகி சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் முக்கிய தகவல்..!நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் 28 உறுப்பினர்கள் கொண்ட நிர்வாக குழுவின் முதல் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் கரூர் நிகழ்வு, அடுத்தகட்ட பிரசார உத்தி குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

அமலாக்கத் துறை கூறிய நகராட்சி பணி நியமன ஊழல் குற்றச்சாட்டு: அமைச்சர் கே.என். நேரு மறுப்பு

அமலாக்கத் துறை கூறிய நகராட்சி பணி நியமன ஊழல் குற்றச்சாட்டு: அமைச்சர் கே.என். நேரு மறுப்புநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் பணி நியமனத்தில் நடந்ததாக அமலாக்கத் துறை குற்றம் சாட்டியுள்ள ஊழல் புகார்களை அத்துறை அமைச்சர் கே.என். நேரு திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார்.

காற்றில் தொடங்கி கழிவறை வரை ஊழல்.. திமுக அரசை விமர்சனம் செய்த நயினார் நாகேந்திரன்

காற்றில் தொடங்கி கழிவறை வரை ஊழல்.. திமுக அரசை விமர்சனம் செய்த நயினார் நாகேந்திரன்அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஊழலில் ஈடுபடும் நோக்கத்தில், தி.மு.க. அரசு இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்புகளை பறித்து அவர்களின் வாழ்க்கையை சிதைத்துவிட்டதாகத் தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

வாக்குகளுக்காக மோடி நடனமாடவும் தயங்க மாட்டார்: ராகுல் காந்தி விமர்சனம்!

வாக்குகளுக்காக மோடி நடனமாடவும் தயங்க மாட்டார்: ராகுல் காந்தி விமர்சனம்!மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, வாக்குகளை ஈர்ப்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி எந்த நாடகத்தையும் செய்யத் தயங்க மாட்டார் என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

