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ஆட்சிக்கு வந்த ஒரே மாதத்தில் ரூ.18,600 கோடி முதலீடு.. எல் அண்ட் டி நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம்...!
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் முதலாவது மாபெரும் தொழில் முதலீட்டு ஒப்பந்தம் அதிகாரப்பூர்வமாக கையெழுத்தாகி, புதிய ஆட்சிக்கான வரலாற்று சிறப்புமிக்கத் தொழிற்புரட்சியைத் தொடங்கி வைத்துள்ளது.
இந்தியாவின் முன்னணி கட்டுமான மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான எல் அண்ட் டி நிறுவனம், தமிழகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் சுமார் ரூ.18,600 கோடி மதிப்பிலான முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. இந்த பிரம்மாண்ட திட்டத்தின் மூலம் தமிழகத்தை சேர்ந்த 8,200 இளைஞர்களுக்குப் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகவுள்ளன.
இந்த மெகா முதலீடானது மூன்று முக்கியப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு தமிழகத்தின் வெவ்வேறு மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது:
கோவை : எல் அண்ட் டி எலக்ட்ரானிக்ஸ் தயாரிப்புகள் மற்றும் சிஸ்டம்ஸ் பிரிவில் ரூ.2,500 கோடி முதலீடு செய்யப்படவுள்ளது. இதன் மூலம் 2,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
காட்டுப்பள்ளி : எல் அண்ட் டி கப்பல் கட்டும் தள விரிவாக்கத் திட்டத்திற்காக ரூ.1,100 கோடி முதலீடு செய்யப்பட்டு, அதிகபட்சமாக 5,700 பேருக்குப் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும்.
காஞ்சிபுரம் : அதிநவீன எல் அண்ட் டி தரவு மையம் அமைப்பதற்காக பெருமளவாக ரூ.15,000 கோடி முதலீடு செய்யப்படவுள்ளது. இதன் மூலம் 500 தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற குறுகிய காலத்திலேயே இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான முதலீட்டைத் தமிழகத்திற்குக் கொண்டு வந்ததன் மூலம், முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் நிர்வாகத் திறமையும், பொருளாதார தொலைநோக்குப் பார்வையும் உலகிற்கு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய அதிரடித் தொழிற்துறை நடவடிக்கைகள் தமிழகத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியைப் புதிய உச்சத்துக்கே கொண்டு செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
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