தமிழகம் முழுவதும் சிறைகளில் கூடுதல் பாதுகாப்பு.. முதல்வர் விஜய் உத்தரவு...
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள சிறைச்சாலைகளின் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துவதிலும், நிர்வாகத்தில் எஃகு போன்ற கட்டுப்பாட்டை அமைப்பதிலும் தவெக அரசு தனது இரும்புக்கர நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. அண்மையில் தேனி மாவட்ட சிறையிலிருந்து 17 கைதிகள் தப்பி சென்ற சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சிறைகளின் பாதுகாப்பு நிலவரம் குறித்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
சிறை பாதுகாப்பில் உள்ள குறைபாடுகளை கண்டறிந்து, எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற அசம்பாவிதங்கள் நிகழாமல் தடுக்கும் பொருட்டு, ஓய்வுபெற்ற காவல் துறைத் தலைமை இயக்குநர் திரு. J.K. திரிபாதி, இ.கா.ப. (ஓய்வு) தலைமையில் உயர்மட்டக் குழு ஒன்றை அமைக்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இக்குழுவில் கூடுதல் காவல் துறைத் தலைவர் (சிறைகள்) திரு. K. சங்கர், இ.கா.ப. மற்றும் சிறைத் துறையின் முன்னாள் துணைத் தலைவர் திரு. S. ராஜேந்திரன் (ஓய்வு) ஆகியோர் உறுப்பினர்களாகச் செயல்படுவார்கள்.
இக்குழுவானது தற்போதைய பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு, பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் தொழில்நுட்பக் குறைபாடுகளை விரிவாக ஆய்வு செய்து, உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் அரசுக்கு விரிவான பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கும்.
மேலும், சிறை பாதுகாப்பு போர்க்கால அடிப்படையில் பலப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், பணியில் கவனக்குறைவாகச் செயல்படும் அதிகாரிகள் மீது மிகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் அதிரடியாக எச்சரித்துள்ளார்.