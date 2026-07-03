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Last Updated : Friday, 3 July 2026 (15:47 IST)

செந்தில் பாலாஜி சகோதரர் முன்ஜாமின் மனு.. தள்ளுபடியாகுமா? கைது செய்யப்படுவாரா?

செந்தில் பாலாஜி
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (15:45 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (15:47 IST)
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தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் தற்போதைய மிக ஹாட் டாப்பிக்காக மாறியுள்ளது முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமாரின் முன்ஜாமீன் விவகாரம். தமிழக வெற்றிக் கழக  சட்டமன்ற உறுப்பினரை குதிரை பேரம் மூலம் விலைக்கு வாங்க முயற்சி செய்ததாகவும், அதற்காக சுமார் 35 கோடி ரூபாய் வரை பேரம் பேசியதாகவும் அதிர்ச்சி புகார் எழுந்தது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பதியப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கையில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரின் பெயர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
 
கைது நடவடிக்கையிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக அசோக்குமார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த மனு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, இதற்கு விரிவான பதிலளிக்க காவல்துறை தரப்பில் கால அவகாசம் கோரப்பட்டது. இதையடுத்து, நீதிபதி இந்த வழக்கின் விசாரணையை வரும் 6-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்துள்ளார்.
 
அன்றைய தினம் நடக்கும் விசாரணையில் அசோக்குமாருக்கு முன்ஜாமீன் கிடைக்குமா அல்லது மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு அவர் கைது செய்யப்படுவாரா என்ற பரபரப்பு எகிறியுள்ளது. 
 
இதேபோல், இந்த வழக்கில் எஃப்ஐஆரில் இடம் பெற்றுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியும் முன்ஜாமீன் கோரி நீதிமன்றத்தை நாடுவாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். தவெக ஆட்சியில் அடுத்தடுத்து அரங்கேறும் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் அரசியல் களத்தை கதிகலங்க வைத்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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