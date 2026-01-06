செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (13:48 IST)

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும்.. நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான வழக்கில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை வரலாற்று சிறப்புமிக்கத் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. 
 
மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற பக்தர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையை கோயில் நிர்வாகம் ஏற்காமல் இருக்க முடியாது என்று நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் ராமகிருஷ்ணன் அடங்கிய அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
 
சட்டம் ஒழுங்குப் பிரச்சனை ஏற்படும் என கூறி மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி மறுப்பது, இரு சமூகத்தினரையும் நம்பாததன் வெளிப்பாடே ஆகும் என நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது. 
 
கோயில் நிர்வாகத்தினரை மட்டுமே மலைக்கு அனுப்பி விளக்கு ஏற்ற வைப்பது சாத்தியமில்லாத காரியம் அல்ல என்றும், மக்கள் கூடுவதை சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையாக பார்ப்பது மக்களிடையே நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த தவறுவதாகும் என்றும் நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.
 
மாவட்ட நிர்வாகம் இதுவரை நடத்திய அமைதி கூட்டங்கள் இரு சமூகத்தினரிடையே அவநம்பிக்கையையே அதிகரித்துள்ளன. இந்த தீர்ப்பை அமல்படுத்துவதன் மூலம் இனி மலை உச்சியில் விளக்கு மட்டுமே எரியும், எந்த சண்டையும் இருக்காது என நீதிமன்றம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது. 
 
தீப தூண் தொடர்பான இந்த உத்தரவை தங்களின் திருவிழாக்களுக்கு ஏற்ப இரு சமூகத்தினரும் மாற்றி கொள்ளலாம் என்றும் தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

