  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. High Court Orders Armed Police Security for Retired IAS Officer Sagayam
Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (13:12 IST)

ஓய்வு பெற்ற சகாயம் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிக்கும் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு.. நீதிமன்றம் உத்தரவு...

சகாயம்
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (13:12 IST)
google-news
தமிழ்நாட்டில் நேர்மைக்கும் துணிச்சலுக்கும் பெயர்போன ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒய். சகாயம் அவர்களுக்குத் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கச் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள செய்தி அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றது முதல், கனிம வளத்துறையில் நடைபெற்ற பல்வேறு முறைகேடுகள் குறித்த விசாரணைகள் தீவிரமடைந்து வரும் சூழலில் இந்த உத்தரவு வெளியாகியுள்ளது.
 
முன்னதாக கிரானைட் ஊழல் முறைகேடுகளைத் தைரியமாக விசாரித்து வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவந்தவர் சகாயம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் காரணமாகத் தனது உயிருக்குத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக அவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். 
 
அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், அவரது பாதுகாப்பு மற்றும் தற்போதைய சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு உடனடியாகத் துப்பாக்கி ஏந்திய பாதுகாப்பை வழங்குமாறு தமிழ்நாடு டிஜிபிக்கு அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
சமூக விரோதிகளாலும் ஊழல் பேர்வழிகளாலும் நேர்மையான அதிகாரிகளுக்கு எழும் ஆபத்துகளைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டியது அரசின் கடமையாகும். நேர்மையின் அடையாளமாகத் திகழும் சகாயத்திற்கு நீதிமன்றம் அளித்துள்ள இந்தத் பாதுகாப்பு, முறைகேடுகளுக்கு எதிராகக் குரல் கொடுப்பவர்களுக்குப் বড় ஊக்கமாக அமைந்துள்ளது. இந்த அதிரடி உத்தரவு தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
அடுத்த கட்டுரையில்
விஜய்க்கு புது ஆபிஸ் தண்டச் செலவு!.. CPI எம்.பி சுப்பராயன் காட்டம்!..

விபத்தை தடுக்க வாகனங்களில் V2V வசதி!.. அடுத்த வருஷம் முதல் கட்டாயம்!..

விபத்தை தடுக்க வாகனங்களில் V2V வசதி!.. அடுத்த வருஷம் முதல் கட்டாயம்!..இந்தியா பல துறைகளிலும் முன்னேறி வந்தாலும் சாலைகளில் ஏற்படும் வாகன விபத்துகளை மட்டும் குறைக்க முடியவில்லை.

கட்டிடங்களுக்கு விரைவில் அனுமதி!.. AI யூஸ் பண்ணுங்க!.. முதல்வர் விஜய் ஆர்டர்!..

கட்டிடங்களுக்கு விரைவில் அனுமதி!.. AI யூஸ் பண்ணுங்க!.. முதல்வர் விஜய் ஆர்டர்!..நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

தம்பி நீ ஸ்கூல்ல படிச்சிட்டு இருந்திருப்ப!.. லயோலா மணிக்கு நக்கலா பதில் சொன்ன அமீர்!...

தம்பி நீ ஸ்கூல்ல படிச்சிட்டு இருந்திருப்ப!.. லயோலா மணிக்கு நக்கலா பதில் சொன்ன அமீர்!...தமிழகத்தில் தற்போது ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி நடந்து வரும் நிலையில் திரைப்பட இயக்குனர் அமீர் தவெக அரசையும், முதலமைச்சர் விஜயையும் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து வருகிறார்

விவசாய சங்கத் தலைவர் அய்யாக்கண்ணுக்கு வீட்டுக்காவல்!.. காவல்துறை அதிரடி..

விவசாய சங்கத் தலைவர் அய்யாக்கண்ணுக்கு வீட்டுக்காவல்!.. காவல்துறை அதிரடி..தமிழகத்தின் விவசாய சங்க தலைவராக இருப்பவர் ஐயாக்கண்ணு.

நாளை வரை கெடு கொடுத்த கரப்பான்பூச்சி ஜனதா பார்ட்டி.. என்ன செய்ய போகிறது மத்திய அரசு?

நாளை வரை கெடு கொடுத்த கரப்பான்பூச்சி ஜனதா பார்ட்டி.. என்ன செய்ய போகிறது மத்திய அரசு?டெல்லியில் நீட் முறைக்கேட்டிற்கு எதிராகப் போராடியவர்கள் மீது பதியப்பட்டுள்ள வழக்குகளை நாளைக்குள் முழுமையாக வாபஸ் பெற வேண்டும் என்று கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி அதிரடியான கெடு விதித்துள்ளது.