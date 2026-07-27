ஓய்வு பெற்ற சகாயம் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிக்கும் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு.. நீதிமன்றம் உத்தரவு...
தமிழ்நாட்டில் நேர்மைக்கும் துணிச்சலுக்கும் பெயர்போன ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒய். சகாயம் அவர்களுக்குத் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கச் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள செய்தி அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றது முதல், கனிம வளத்துறையில் நடைபெற்ற பல்வேறு முறைகேடுகள் குறித்த விசாரணைகள் தீவிரமடைந்து வரும் சூழலில் இந்த உத்தரவு வெளியாகியுள்ளது.
முன்னதாக கிரானைட் ஊழல் முறைகேடுகளைத் தைரியமாக விசாரித்து வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவந்தவர் சகாயம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் காரணமாகத் தனது உயிருக்குத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக அவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், அவரது பாதுகாப்பு மற்றும் தற்போதைய சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு உடனடியாகத் துப்பாக்கி ஏந்திய பாதுகாப்பை வழங்குமாறு தமிழ்நாடு டிஜிபிக்கு அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.
சமூக விரோதிகளாலும் ஊழல் பேர்வழிகளாலும் நேர்மையான அதிகாரிகளுக்கு எழும் ஆபத்துகளைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டியது அரசின் கடமையாகும். நேர்மையின் அடையாளமாகத் திகழும் சகாயத்திற்கு நீதிமன்றம் அளித்துள்ள இந்தத் பாதுகாப்பு, முறைகேடுகளுக்கு எதிராகக் குரல் கொடுப்பவர்களுக்குப் বড় ஊக்கமாக அமைந்துள்ளது. இந்த அதிரடி உத்தரவு தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva