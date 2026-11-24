திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு.. உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி தீபம் ஏற்றுவதில் என்ன பிரச்சனை? நீதிபதி கேள்வி....
திருப்பரங்குன்றம் மலை தூணில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை நிறைவேற்றுவதில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் நிலைப்பாடு என்ன என்று உயர் நீதிமன்றக்கிளை நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் மற்றும் சுமதி அமர்வு கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
பக்தர்களின் மத உரிமையை நிறைவேற்ற வேண்டியதன் அவசியத்தை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள், இந்த முறை நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கடுமையாக இருக்கும் என எச்சரித்துள்ளனர்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை தாங்கள் ஒருபோதும் மீற மாட்டோம் என திட்டவட்டமாக தெரிவித்த நீதிபதிகள், அதே நேரத்தில் அந்த உத்தரவை செயல்படுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம் அல்லவா என்றும் கேள்வி எழுப்பினர். மேலும், இந்த வழக்கு விசாரணையை மாலை 4 மணிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
மத உரிமைகள் மற்றும் சட்ட விதிகளுக்கு மதிப்பளித்து, தமிழகத்தில் அமைதியையும் நல்லிணக்கத்தையும் காப்பதில் தவெக அரசு உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. நீதிமன்றத்தின் அடுத்தகட்ட விசாரணை மற்றும் அரசு முன்வைக்கவுள்ள விளக்கங்கள் மீது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.