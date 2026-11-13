  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Hero Cycles Agrees to Supply Bicycles at Reduced Prices for Tamil Nadu Government School Students
Written By SIVA SIVA

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள்.. விலையை குறைத்தது ஹீரோ நிறுவனம்...

cycle
Written By: SIVA
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (14:10 IST)
google-news
தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பிளஸ் 1 பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு விலையில்லா நவீன மிதிவண்டிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், குறைந்த விலையில் சைக்கிள்களை வழங்க 'ஹீரோ சைக்கிள்ஸ்' நிறுவனம் முன்வந்துள்ளது.
 
தமிழக அரசு சமீபத்தில் தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டில், மாணவர்களுக்குத் தலைக்கவசம் மற்றும் தண்ணீர் பாட்டில் வசதியுடன் கூடிய நவீன மிதிவண்டிகள் வழங்கப்படும் என அறிவித்து, இதற்காக ரூ. 277 கோடி ஒதுக்கீடு செய்திருந்தது.
 
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை சார்பில் கோரப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியில், ஹீரோ நிறுவனம் மிகக் குறைந்த விலையைக் கோரி தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, மாணவர்களுக்கான மிதிவண்டியின் விலை ரூ. 7,235-ல் இருந்து ரூ. 5,260 ஆகவும், மாணவிகளுக்கான மிதிவண்டியின் விலை ரூ. 7,476-ல் இருந்து ரூ. 5,130 ஆகவும் குறைக்கப்பட்டு மொத்தம் 5,32,388 மாணவர்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படவுள்ளது.
 
புதிய ஒப்பந்தத்தின்படி, சைக்கிள்களில் தமிழ்நாடு அரசின் இலச்சினை லேசர் மூலம் பொறிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். மேலும், ஐ.எஸ். தரச்சான்று பெற்ற தலைக்கவசம், தண்ணீர் பாட்டில் மற்றும் பராமரிப்புக் கருவிகள் இலவசமாக வழங்கப்படுவதோடு, விநியோகம் செய்யப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் பழுது ஏற்பட்டால் உடனடியாக சரிசெய்து தரவும் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
நவம்பர் 16-ஆம் தேதி 'அசுரன்' புயல் உருவாக வாய்ப்பு.. தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யுமா?

ஓய்வுபெறும் நாளில் சஸ்பெண்ட் செய்யக் கூடாது ... மின்வாரிய தலைவர் அதிரடி உத்தரவு...

ஓய்வுபெறும் நாளில் சஸ்பெண்ட் செய்யக் கூடாது ... மின்வாரிய தலைவர் அதிரடி உத்தரவு...தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெறும் ஊழியர்களுக்கு பெரும் நிம்மதி அளிக்கும் வகையில் புதிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை பணியின்போது ஒழுங்கு நடவடிக்கை அல்லது கிரிமினல் வழக்குகள் உள்ள ஊழியர்களை அவர்கள் ஓய்வுபெறும் கடைசி நாளன்று சஸ்பெண்ட் செய்து, அவர்களது பணிக்கொடை மற்றும் ஓய்வூதியத்தை முழுமையாக நிறுத்தி வைக்கும் நடைமுறை வழக்கத்தில் இருந்தது.

ஆசிரியர்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை.. என்னென்ன நிபந்தனைகள்?

ஆசிரியர்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை.. என்னென்ன நிபந்தனைகள்?தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும், ஓய்வுபெற்ற மற்றும் பணியின்போது காலமான ஆசிரியர்களின் குழந்தைகளுக்காகத் தேசிய ஆசிரியர் நல நிதியிலிருந்து உயர்கல்விக்கான படிப்புதவித் தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரூ.1600 கோடிக்கு கைமாறிய அடையார் ஆனந்த பவன் (A2B)!..

ரூ.1600 கோடிக்கு கைமாறிய அடையார் ஆனந்த பவன் (A2B)!..இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்களிலும் அடையாறு ஆனந்த பவன் (A2B) செயல்பட்டு வருகிறது.

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள்.. விலையை குறைத்தது ஹீரோ நிறுவனம்...

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள்.. விலையை குறைத்தது ஹீரோ நிறுவனம்...தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பிளஸ் 1 பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு விலையில்லா நவீன மிதிவண்டிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், குறைந்த விலையில் சைக்கிள்களை வழங்க 'ஹீரோ சைக்கிள்ஸ்' நிறுவனம் முன்வந்துள்ளது.

நவம்பர் 16-ஆம் தேதி 'அசுரன்' புயல் உருவாக வாய்ப்பு.. தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யுமா?

நவம்பர் 16-ஆம் தேதி 'அசுரன்' புயல் உருவாக வாய்ப்பு.. தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யுமா?வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி தீவிரமடைந்து வருவதைத் தொடர்ந்து, வரும் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி புதிய புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ள இந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, படிப்படியாக வலுப்பெற்று நவ. 16-ல் தீவிரப் புயலாக மாறக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.