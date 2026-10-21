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  4. Heavy Rains to Lash Tamil Nadu for Next 5 Days: IMD Issues Alert Due to Low Pressure Area
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 21 October 2026 (15:37 IST)

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு கொட்டப்போகுது கனமழை.. வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை...

Tamil Nadu Weather
Written By: SIVA
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (15:37 IST)
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தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அடுத்த 5 நாள்களுக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன முதல் மிகக்கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி காரணமாக இந்த மழை தீவிரமடைந்துள்ளது.
 
இன்று  தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு மிகக் கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், டெல்டா மற்றும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இத்தகைய மழை எச்சரிக்கை அக்டோபர் 25 மற்றும் 26 வரை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
நாளை மற்றும் நாளையும் மறுநாளும் பல மாவட்டங்களில் கன முதல் மிகக் கனமழை பெய்யும் என்பதால், பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும், மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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