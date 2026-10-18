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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 18 October 2026 (16:22 IST)

சென்னையில் இன்றும் 200 மி.மீ வரை மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு.. ரெட் அலர்ட் அவசரகால குறுஞ்செய்தி

சென்னை மழை
Written By: SIVA
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (16:22 IST)
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சென்னையில் இன்று அதி கனமழை எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து, அனைத்து செல்போன்களிலும் அலாரம் ஒலியுடன் கூடிய ரெட் அலர்ட் அவசரகால குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 
 
நேற்று சென்னையில் 6 இடங்களில் அதி கனமழை பெய்த நிலையில், இன்றும் ஓரிரு இடங்களில் 200 மி.மீ வரை மிகக் கடுமையான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
 
தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்க வாய்ப்புள்ளதால், இயல்பு வாழ்க்கையை பாதுகாக்க மாவட்ட நிர்வாகங்களும் சென்னை மாநகராட்சியும் முழுவீச்சில் உஷார்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தமிழ்நாடு பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் சார்பில் பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களை தவறாமல் பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
மழை வெள்ள தடுப்பு பணிகள், மரங்களை அகற்றும் இயந்திரங்கள், நிவாரண மையங்கள் மற்றும் மருத்துவக் குழுக்கள் அனைத்தும் எந்தவொரு அவசரச் சூழலையும் எதிர்கொள்ளத் தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளன. அரசின் இந்தத் தீவிர முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளால் பொதுமக்களும் வீடுகளிலேயே பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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