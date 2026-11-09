தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி யில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்!
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்குக் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் மற்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளன.
நாளை தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம், கேரளா, மாஹே மற்றும் லட்சத்தீவு ஆகிய பகுதிகளில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், நாளை அதாவது செவ்வாய்க்கிழமையன்று ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் தரைப் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதனிடையே, நாட்டின் தலைநகரான டெல்லி-என்சிஆர் பகுதியில் காற்றின் தரம் தொடர்ந்து 'மிகவும் மோசமான' நிலையிலேயே நீடிக்கிறது. மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரவுகளின்படி, இன்று மாலை காற்றின் தரக் குறியீடு 371 புள்ளிகளாகப் பதிவாகி ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.