Written By Bala
Last Modified: சனி, 29 நவம்பர் 2025 (12:53 IST)

30 மணி நேரம் தொடர் மழை!.. தூத்துக்குடி, நெல்லையில் கடும் குளிர்!..

தென்மேற்கு வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள இந்த டெட்வா புயல் இலங்கை மற்றும் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் கடுமையான மழை பெய்து வருகிறது. இலங்கை கடுமையான சேதத்தை சந்தித்திருக்கிறது. அங்கு மழை வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு 70 பேர் வரை பலியானார்கள். பலரையும் காணவில்லை.
 
டிட்வா புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் உள்ள டெல்டா மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல ஊர்களிலும் நேற்று முதலே மழை பெய்து வருகிறது. இதைத்தொடர்ந்து டெல்டா மாவட்டங்களில் ரெட் அலார்ட் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதுச்சேரி, கடலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் தேசிய, மாநில பேரிடர் மீட்டு படையினர் விரைந்துள்ளனர்.
 
கடந்த 2 நாட்களாகவே கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. எனவே, மழைநீர் சூழ்ந்த இடங்களில் வசித்து வந்தவர்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். நாகை மாவட்டத்தில் கடந்த 6 நாட்களாக மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க செல்லவில்லை. ஒருபக்கம் திருவாரூர் மாவட்டத்திலும் கடந்த 24 மணி நேரமாக மழை பெய்து வருகிறது.
 
திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடியில் கடந்த 30 மணி நேரத்திற்கு மேல் தொடர்ந்து அடை மழை பெய்து வருகிறது. எனவே அங்கு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு கடும் குளிர் வீசுவதால் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத நிலை காணப்படுகிறது. இந்த டெட்வா புயல் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்த பின்னர்தான் தூத்துக்குடியில் மழை குறையும் என தூத்துக்குடி வெதர்மேன் கூறியிருக்கிறார்.
 
வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள இந்த டெட்வா புயல் காரணமாக இன்று தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கடுமையாக மழை பெய்யும் என நேற்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது. எனவே அங்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் நான்காம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது.

ராபிடோ ஓட்டுநர் கணக்கில் ரூ.331 கோடி பரிவர்த்தனை நடந்தது எப்படி: அமலாக்கத்துறை விசாரணையில் அதிர்ச்சி உண்மை..!சட்டவிரோத சூதாட்ட வழக்கில் அமலாக்கத்துறை நடத்திய விசாரணையில் அதிர்ச்சிகரமான பண பரிவர்த்தனை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு ராபிடோ பைக் ஓட்டுநரின் வங்கிக்கணக்கில் ஆகஸ்ட் 2024 முதல் ஏப்ரல் 2025 வரை ரூ.331.36 கோடி டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளது தெரியவந்தது.

ஸ்மிருதி மந்தனா திருமணம் திடீர் ஒத்திவைப்பு: சஸ்பென்ஸ் தரும் 'கண் திருஷ்டி' எமோஜி!இந்தியா உலக கோப்பையை வெல்லக் காரணமாக இருந்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணம் இப்போது வதந்திகளின் மையமாகியுள்ளது. இசை அமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சாலுக்கும் ஸ்மிருதிக்கும் நவம்பர் 23 அன்று நடைபெறவிருந்த திருமணம் திடீரென ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இஸ்லாமியர் வீட்டை இடித்த அரசு.. அவருக்கு வீடு கட்டி தருவேன் என இடம் கொடுத்த பக்கத்து வீட்டு இந்து மத நபர்..!ஜம்முவை சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் அரஃபாஸ் அஹமத் டாயிங்-ன் வீடு, ஜம்மு மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தில் சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்டதாக கூறி, காவல்துறையின் முன்னிலையில் இடிக்கப்பட்டது. எல்லை தாண்டிய போதைப்பொருள் கடத்தல் உள்ளிட்ட முக்கிய செய்திகளை வெளியிட்டதாலேயே தன்னை குறிவைத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக டாயிங் குற்றம் சாட்டினார்.

'டிட்வா' புயல் பாதிப்பு: கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 300 இந்தியர்கள் உணவின்றி தவிப்பு'டிட்வா' புயல் காரணமாக இலங்கையில் ஏற்பட்ட கனமழை மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக, சென்னைக்கான விமானச் சேவைகள் கடந்த மூன்று நாட்களாக முடங்கியுள்ளன. இதனால், கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட இந்திய பயணிகள் உணவின்றி தவிப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: பவுன் ரூ.95,000-ஐ தாண்டியது!சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.1,120 அதிகரித்து, மீண்டும் ரூ.95,000 என்ற மைல்கல்லை கடந்தது.

