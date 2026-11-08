இன்று தீபாவளி தினத்தில் 7 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு: சென்னையிலும் மழை..
தீபாவளி திருநாளான இன்று தமிழகத்தின் 7 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய கேரள கடலோர பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய ஏழு மாவட்டங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதர மாவட்டங்களைப் பொறுத்தவரை, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருச்சி, மதுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், நவம்பர் 15-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் முன்னதாக எச்சரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.