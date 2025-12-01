திங்கள், 1 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 1 டிசம்பர் 2025 (08:28 IST)

10 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்..!
டிட்வா புயல் காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக சென்னை உள்பட தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வரும் நிலையில் இன்று காலை 10 மணி வரை 10 மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் மழை காரணமாக பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை குறித்த எந்த அறிவிப்பும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
 இந்த நிலையில் சென்னைக்கு அருகில் மையம் கொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தற்போது 90 கிமீ தூரத்தில் வலுவிழந்த நிலையில் மையம் கொண்டிருப்பதாகவும் கடந்த ஆறு மணி நேரத்தில் மணிக்கு 10 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து வருவதாகவும் வட திசையில் நகர்ந்து இன்று நண்பகல் வாக்கில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
 

செங்கோடையன் ஊரில் மீட்டிங்!.. நம்ம கோட்டைன்னு காட்டணும்!.. நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்ட பழனிச்சாமி!...

செங்கோடையன் ஊரில் மீட்டிங்!.. நம்ம கோட்டைன்னு காட்டணும்!.. நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்ட பழனிச்சாமி!...அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனை சில நாட்களுக்கு முன்பு கட்சியை விட்டு நீக்கினார் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

டிட்வா புயல்: சென்னை மாநகராட்சியின் விரிவான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் என்னென்ன?

டிட்வா புயல்: சென்னை மாநகராட்சியின் விரிவான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் என்னென்ன?வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள டிட்வா புயலை எதிர்கொள்ள, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி தீவிரமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.

மனைவியை கொலை செய்து வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் வைத்த கணவன்!.. கோவையில் அதிர்ச்சி!....

மனைவியை கொலை செய்து வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் வைத்த கணவன்!.. கோவையில் அதிர்ச்சி!....கள்ளக்காதல் என்பது உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது. மனைவியை பிடிக்காத கணவன் வேறொரு பெண்ணுடனும், கணவனை பிடிக்காத மனைவி வேறொரு ஆணுடனும் கள்ளக்காதல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள்.

ஒரு கிலோ மல்லிகைப்பூ 4000 ரூபாய்.. அதிர்ச்சியில் பொதுமக்கள்..!

ஒரு கிலோ மல்லிகைப்பூ 4000 ரூபாய்.. அதிர்ச்சியில் பொதுமக்கள்..!கார்த்திகை மாதம் என்பதால் ஐயப்ப சாமி பக்தர்கள் பூஜைக்கு பூக்கள் வாங்குவது வழக்கமாக இருக்கும் நிலையில் மழை மற்றும் பனிப்பொழிவு காரணமாக பூவரத்து குறைந்து உள்ளதால் பூக்களின் விலை விண்ணை தொட்டுள்ளது

ஆபத்தை உணராமல் மெரினாவில் குறைந்த பொதுமக்கள்.. போலீசார் எச்சரிக்கை..!

ஆபத்தை உணராமல் மெரினாவில் குறைந்த பொதுமக்கள்.. போலீசார் எச்சரிக்கை..!வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம் தோன்றியது காரணமாக, சென்னையில் உள்ள மெரினா கடற்கரை உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் கடல் அலைகள் சீற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன. இந்த சீற்றமான அலைகளை காண, ஆபத்தை பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் குவிந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

