சனி, 25 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (08:46 IST)

தமிழகத்தில் கனமழை எச்சரிக்கை: வங்கக் கடல் தாழ்வுப் பகுதியால் மூன்று நாட்களுக்கு மழை தொடரும்!

தமிழகத்தில் கனமழை எச்சரிக்கை: வங்கக் கடல் தாழ்வுப் பகுதியால் மூன்று நாட்களுக்கு மழை தொடரும்!
தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடா மற்றும் தெற்கு அந்தமான் கடலில் உருவான வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, நேற்று (அக்டோபர் 24, 2025) காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மேலும் வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது.
 
இந்த வானிலை மாற்றத்தால், தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு (அக்டோபர் 25 முதல் 27 வரை) மழை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வுத் துறை எச்சரித்துள்ளது.
 
இன்று (அக்டோபர் 25): கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
நாளை (அக்டோபர் 26): விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், இராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களிலும், புதுவையிலும் கனமழை பெய்யக்கூடும்.
 
அக்டோபர் 27: திருவள்ளூர், சென்னை, இராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிகக் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்யக்கூடும்.
 
இதற்கிடையில், நேற்று சென்னையில் பல இடங்களில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்தது. மதுரை மாநகரில் நேற்றுப் பெய்த பலத்த மழையால் முக்கியச் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியது. இந்தக் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி காரணமாகத் தமிழகத்தில் மழை தீவிரமடையும் என்பதால், பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva

பாகிஸ்தானில் தொடர் குண்டு வெடிப்பு: 3 போலீசார் பலி, எஸ்.பி. படுகாயம்

பாகிஸ்தானில் தொடர் குண்டு வெடிப்பு: 3 போலீசார் பலி, எஸ்.பி. படுகாயம்பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துன்க்வா மாகாணத்தில் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த இரண்டு குண்டு வெடிப்பு சம்பவங்களில் மூன்று போலீசார் உயிரிழந்தனர்.

2026 தேர்தலில் விஜய் வெற்றி பெறுவாரா? வைகோவின் கணிப்பு..!

2026 தேர்தலில் விஜய் வெற்றி பெறுவாரா? வைகோவின் கணிப்பு..!மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது, நடிகர் விஜய் நடத்திய கரூர் கூட்டத்தில் 41 பேர் பலியான துயர சம்பவம் குறித்துக் கருத்து தெரிவித்தார்.

6 வயது மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நபரின் ஆணுறுப்பை வெட்டிய தந்தை.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..

6 வயது மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நபரின் ஆணுறுப்பை வெட்டிய தந்தை.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் தியோரியாவில், தனது 6 வயது மகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த, ஓரின சேர்க்கை துணையான ராம்பாபு யாதவை சிறுமியின் தந்தை கத்தியால் தாக்கி அவரது ஆணுறுப்பை துண்டித்துவிட்டுத் தானும் தற்கொலை செய்துகொண்ட பயங்கர சம்பவம் நடந்துள்ளது.

ரூ.500-க்கு எரிவாயு சிலிண்டர்! தேஜஸ்வி யாதவ் கொடுத்த அதிரடி வாக்குறுதி..!

ரூ.500-க்கு எரிவாயு சிலிண்டர்! தேஜஸ்வி யாதவ் கொடுத்த அதிரடி வாக்குறுதி..!பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில், மகாபந்தன் (இந்தியா கூட்டணி) முதல்வர் வேட்பாளர் தேஜஸ்வி யாதவ் பெண் வாக்காளர்களைக் கவரும் விதமாகப் புதிய வாக்குறுதிகளை அறிவித்துள்ளார்.

திடீரென வைரலாகும் அண்ணாமலையில் வைரல் வீடியோ.. அப்படி என்ன செய்தார்?

திடீரென வைரலாகும் அண்ணாமலையில் வைரல் வீடியோ.. அப்படி என்ன செய்தார்?தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, கோயம்புத்தூருக்கு அருகில் இயற்கை விவசாயம் செய்து வருவதோடு, தனது சொந்த ஊரான கரூர் மாவட்டத்திலும் விவசாய நிலங்களை பராமரித்து வருகிறார். அவருடைய பண்ணையில் ஆடு, மாடுகள் உட்படப் பல கால்நடைகள் வளர்க்கப்படுகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com