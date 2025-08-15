வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட் 2025 (16:40 IST)

மனைவியை அடக்கம் செய்யும் போது கணவர் மறைவு.. 55 ஆண்டுகளாக ஒன்றாக வாழ்ந்த தம்பதி..!

தூத்துக்குடி அருகே, இறந்த மனைவியின் உடலை அடக்கம் செய்யும் நிகழ்வின்போது, கணவரும் உயிர் இழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே ஆச்சரியத்தையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
தூத்துக்குடி மாவட்டம், தங்க புஷ்பம் (77) என்ற பெண்மணி உயிரிழந்த நிலையில், அவரது உடலை அடக்கம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்துகொண்டிருந்தன. அப்போது, அவரது கணவர் தர்மராஜ், மிகுந்த சோகத்துடன் மனைவியின் உடலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த நிலையில், திடீரெனக் கீழே விழுந்து உயிரிழந்தார்.
 
கடந்த 55 ஆண்டுகளாக இருவரும் இணைந்து வாழ்ந்த நிலையில், மரணத்திலும் பிரியாமல் இருவரும் ஒரே நாளில் மறைந்தது, அவரது குடும்பத்தினருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இந்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம், கணவன்-மனைவிக்கு இடையிலான ஆழமான பாசத்தை காட்டுவதாகப் பலரும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களது உடல்கள் அருகருகே அடக்கம் செய்யப்பட்டன.
 
இந்தச் சம்பவம் தூத்துக்குடி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்தனை ஆண்டுகால பாசத்தின் பிணைப்பு, மரணத்திலும் அவர்களை பிரிய விடவில்லை என்று அப்பகுதி மக்கள் பெருமையுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 

Edited by Siva
 

12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் நலனுக்காகவே 11ஆம் பொதுத்தேர்வு ரத்து: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் நலனுக்காகவே 11ஆம் பொதுத்தேர்வு ரத்து: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்தமிழகத்தில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் நோக்கில், பிளஸ் 1 பொதுத்தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகப் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

மெட்டாவுடன் தமிழக அரசு முக்கிய ஒப்பந்தம்: இனி வாட்ஸ்-ஆப் மூலமே அரசு சேவை..!

மெட்டாவுடன் தமிழக அரசு முக்கிய ஒப்பந்தம்: இனி வாட்ஸ்-ஆப் மூலமே அரசு சேவை..!தமிழக அரசு, தனது சேவைகளை மக்களிடம் மிக விரைவாகவும், எளிமையாகவும் கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கில், மெட்டா நிறுவனத்துடன் ஒரு முக்கிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, இனி தமிழக மக்கள் வாட்ஸ்-ஆப் மூலமாக 50 அத்தியாவசிய அரசு சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

தூய்மைப் பணியாளர்கள் விவகாரம்.. புளித்துப் போன நாடகங்களை அரங்கேற்ற வேண்டாம்! அன்புமணி

தூய்மைப் பணியாளர்கள் விவகாரம்.. புளித்துப் போன நாடகங்களை அரங்கேற்ற வேண்டாம்! அன்புமணிதூய்மைப் பணியாளர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுங்கள் என்றும், புளித்துப் போன நாடகங்களை மீண்டும் மீண்டும் அரசு அரங்கேற்ற வேண்டாம் என்றும் பாமக தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

பாஜகவில் இணைந்த நடிகை கஸ்தூரி, பிக்பாஸ் பிரபலம் நமீதா மாரிமுத்து.. வரவேற்று பேசிய நயினார் நாகேந்திரன்..!

பாஜகவில் இணைந்த நடிகை கஸ்தூரி, பிக்பாஸ் பிரபலம் நமீதா மாரிமுத்து.. வரவேற்று பேசிய நயினார் நாகேந்திரன்..!நடிகை கஸ்தூரி மற்றும் பிக் பாஸ் பிரபலம் நமீதா மாரிமுத்து ஆகியோர் இன்று சென்னையில் பா.ஜ.க.வில் இணைந்துள்ளனர். சென்னை கமலாலயத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், கட்சியின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் முன்னிலையில் இருவரும் தங்களை பா.ஜ.க.வில் இணைத்துக் கொண்டனர்.

பிரதமர் மோடியின் சுதந்திர தின உரை: கடந்த 11 ஆண்டுகளின் வளர்ச்சிப் பாதைக்கான வரைபடம்.. அமித் ஷா பாராட்டு

பிரதமர் மோடியின் சுதந்திர தின உரை: கடந்த 11 ஆண்டுகளின் வளர்ச்சிப் பாதைக்கான வரைபடம்.. அமித் ஷா பாராட்டுடெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆற்றிய சுதந்திர தின உரை, நாட்டின் கடந்த 11 ஆண்டுகளின் வளர்ச்சி பாதைக்கான ஒரு விரிவான வரைபடம் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாராட்டியுள்ளார். இந்த பேச்சு, நாட்டின் எதிர்கால வளர்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் சாதனைகளை உள்ளடக்கியதாக இருந்ததாக அமித் ஷா தெரிவித்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com