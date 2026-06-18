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தூத்துக்குடியில் எச்.டி ஹூண்டாய்: தென் தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய வரலாற்று வெற்றி
உலகப் புகழ்பெற்ற கப்பல் கட்டும் நிறுவனமான எச்.டி ஹூண்டாய் , தமிழ்நாட்டில் தங்களின் புதிய தடம் பதிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் வருகை, கடந்த 1996-ஆம் ஆண்டில் ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழைந்ததற்கு இணையான, அல்லது அதைவிடவும் மிக முக்கியமான ஒரு திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, இந்த மெகா திட்டம் தென் தமிழகத்தின் முக்கிய துறைமுக நகரமான தூத்துக்குடிக்கு வருவது ஒட்டுமொத்த மாநிலத்திற்கும் கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாகும்.
கப்பல் கட்டும் தொழில்துறை என்பது வெறும் ஒரே ஒரு துறையோடு நின்றுவிடுவதில்லை; அது தங்களை சுற்றி பல்வேறு துணை தொழில்களை உருவாக்கும் அசாத்திய வல்லமை கொண்டது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் எஃகு , பிரம்மாண்ட கிரேன்கள், கனரக இயந்திரங்கள், ரசாயனங்கள் மற்றும் தளவாடங்கள் போன்ற பலதரப்பட்ட பிரிவுகளில் மாபெரும் வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் புதிய தொழில் முதலீடுகள் உருவாகும்.
இதுவரை சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள வட மாவட்டங்களிலேயே குவிந்து கிடந்த பெரும் தொழில் முதலீடுகள், தற்போது தூத்துக்குடிக்கு நகர்வது தென் மாவட்ட இளைஞர்களின் வாழ்வாதாரத்தை அடியோடு உயர்த்தும். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க திட்டம் எந்தவிதத் தடங்கலும் இன்றி வெற்றிகரமாகச் செயல்பட வேண்டும் என்பதே ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
Edited by Siva
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வேதாந்தா பவர் பங்குகள் அதிரடி உயர்வு: புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு சாதனை
வேதாந்தா குழுமத்தில் இருந்து தனியாக பிரிக்கப்பட்டு, சமீபத்தில் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ‘வேதாந்தா பவர்’ நிறுவனத்தின் பங்குகள், புதிய உச்சத்தை தொட்டு சாதனை படைத்துள்ளன. உலகளாவிய சந்தை நிலவரங்களால் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட போதிலும், இந்த நிறுவனத்தின் பங்குகள் தொடர்ந்து முன்னேற்றத்தை கண்டுள்ளன.
இனி மொபைலில் தேவையற்ற விளம்பர அழைப்புகள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகள் வராது.. மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்யும் DND செயலி..
இந்தியாவில் மொபைல் போன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தினசரி தலைவலியாக இருக்கும் தேவையற்ற விளம்பர அழைப்புகள் மற்றும் விளம்பர குறுஞ்செய்திகளை எளிதாக தடுத்து நிர்வகிக்கும் வகையில், இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் தனது அதிகாரப்பூர்வ 'Do Not Disturb' செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த செயலி மூலம் பயனர்கள் தங்களின் மொபைல் போன் வழியாகவே தேவையற்ற விளம்பர தொடர்புகளை கட்டுப்படுத்த முடியும்.