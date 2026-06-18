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தூத்துக்குடியில் எச்.டி ஹூண்டாய்: தென் தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய வரலாற்று வெற்றி

தமிழ்நாடு
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (08:20 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (08:07 IST)
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உலகப் புகழ்பெற்ற கப்பல் கட்டும் நிறுவனமான எச்.டி ஹூண்டாய் , தமிழ்நாட்டில் தங்களின் புதிய தடம் பதிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் வருகை, கடந்த 1996-ஆம் ஆண்டில் ஹூண்டாய் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழைந்ததற்கு இணையான, அல்லது அதைவிடவும் மிக முக்கியமான ஒரு திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, இந்த மெகா திட்டம் தென் தமிழகத்தின் முக்கிய துறைமுக நகரமான தூத்துக்குடிக்கு வருவது ஒட்டுமொத்த மாநிலத்திற்கும் கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாகும்.
 
கப்பல் கட்டும் தொழில்துறை என்பது வெறும் ஒரே ஒரு துறையோடு நின்றுவிடுவதில்லை; அது தங்களை சுற்றி பல்வேறு துணை தொழில்களை உருவாக்கும் அசாத்திய வல்லமை கொண்டது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் எஃகு , பிரம்மாண்ட கிரேன்கள், கனரக இயந்திரங்கள், ரசாயனங்கள் மற்றும் தளவாடங்கள்  போன்ற பலதரப்பட்ட பிரிவுகளில் மாபெரும் வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் புதிய தொழில் முதலீடுகள் உருவாகும்.
 
இதுவரை சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள வட மாவட்டங்களிலேயே குவிந்து கிடந்த பெரும் தொழில் முதலீடுகள், தற்போது தூத்துக்குடிக்கு நகர்வது தென் மாவட்ட இளைஞர்களின் வாழ்வாதாரத்தை அடியோடு உயர்த்தும். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க திட்டம் எந்தவிதத் தடங்கலும் இன்றி வெற்றிகரமாகச் செயல்பட வேண்டும் என்பதே ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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