  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Haryana Congress Leader Cheated Of Rs 10 Lakh By Fraudsters Posing As Rahul Gandhi's Secretary
Written By
Last Updated : Monday, 29 June 2026 (08:28 IST)

ராகுல் காந்தி தனிச்செயலாளர் போல் நடித்து பண மோசடி.. ஏமாந்த காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள்..

rahul gandhi
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (08:26 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (08:28 IST)
google-news
ஹரியானா மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் செயற்குழு உறுப்பினரான சஞ்சீவ் என்பவரிடம், லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தியின் தனிச்செயலாளர் போல நடித்து மர்ம நபர்கள் 10 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளனர்.
 
கடந்த ஜனவரி 24-ஆம் தேதி சஞ்சீவின் வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு ஒரு அழைப்பு வந்துள்ளது. அதில் பேசிய நபர், தான் ராகுல் காந்தியின் செயலாளர் கனிஷ்க் சிங் என்று அறிமுகப்படுத்தி கொண்டுள்ளார். 
 
சண்டிகரில் உத்தரகாண்ட் காங்கிரஸ் பிரிவு சார்பில் கட்சி பயிற்சி முகாம் ஒன்று நடக்கவிருப்பதாகவும், அதற்கு ஹோட்டல் முன்பதிவு செய்ய பணம் தேவைப்படுவதாகவும் கூறியுள்ளார். மேலும், இதில் கலந்துகொண்டால் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களை சந்திக்க வாய்ப்பு தருவதாகவும் ஆசை வார்த்தை காட்டியுள்ளார்.
 
இதை நம்பிய சஞ்சீவ் மற்றும் மற்றொரு காங்கிரஸ் தலைவரான பவன் சர்மா ஆகிய இருவரும் தலா 5 லட்சம் ரூபாய் திரட்டியுள்ளனர். பின்னர், சண்டிகரில் உள்ள ஒரு ஹோட்டல் வாகன நிறுத்தத்தில் தீபக் என்பவரிடம் 10 லட்சம் ரூபாயை ஒப்படைத்துள்ளனர். அடுத்த நாளும் அதே நபர் மேலும் 5 லட்சம் ரூபாய் கேட்கவே, சஞ்சீவிற்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. 
 
கட்சி நிர்வாகிகளிடம் விசாரித்தபோது அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியே திட்டமிடப்படவில்லை என்பது தெரியவந்தது. அவமானம் காரணமாக ஆரம்பத்தில் புகார் அளிக்காத சஞ்சீவ், தற்போது சைபர் மோசடிகள் குறித்து அறிந்து காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார். தானிசர் நகர போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

பொறாமையில் பறிபோன சிறுமியின் உயிர்!.. சொந்த அத்தையே செய்த கொடூரம்!..

பொறாமையில் பறிபோன சிறுமியின் உயிர்!.. சொந்த அத்தையே செய்த கொடூரம்!..ராமநாதபுரத்தில் பொறாமையின் காரணமாக 5 வயது சிறுமியை சொந்த அத்தையே கிணற்றில் தூக்கி போட்டு கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது

அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...

அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 'அம்மா உணவகங்கள்' அனைத்தும் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு, தற்போது பொதுமக்களுக்கு மிகத் தரமான உணவுகள் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தச் சூழ்நிலையில், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கடலூரில் உள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

முதலமைச்சரான பின் முதல்முறையாக கரூர் செல்கிறார் விஜய்.. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்திக்க திட்டம்...

முதலமைச்சரான பின் முதல்முறையாக கரூர் செல்கிறார் விஜய்.. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்திக்க திட்டம்...தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதன்முறையாக கரூர் மாவட்டத்திற்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் வரும் ஜூலை மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் அமையவிருப்பதாகத் தற்போதைய அரசியல் மற்றும் உத்தியோகப்பூர்வ வட்டாரங்கள் மூலமாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இது வெறும் டிரைலர் தான்.. சாலை மறியல் போராட்டத்தின்போது சேகர்பாபு பேட்டி...

இது வெறும் டிரைலர் தான்.. சாலை மறியல் போராட்டத்தின்போது சேகர்பாபு பேட்டி...தமிழக அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், அவர் உடனடியாகப் பதவி விலக வலியுறுத்திச் சென்னையில் திமுக சார்பில் இன்று தீவிரச் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு ஆவேசமாகப் பேட்டியளித்துள்ளார்.

அஞ்சலி செலுத்தும் இடம் சர்க்கஸ் மாதிரி ஆகிவிட்டது!.. ராதிகா காட்டமான பதிவு!...

அஞ்சலி செலுத்தும் இடம் சர்க்கஸ் மாதிரி ஆகிவிட்டது!.. ராதிகா காட்டமான பதிவு!...மறைந்த நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் கே.பாக்யராஜுடன் தாவணிக் கனவுகள் உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்தவர் ராதிகா. தற்போது கூட ஒரு புதிய படத்தில் பாக்யராஜுடம் ராதிகா நடித்து வந்தார்.