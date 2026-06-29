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ராகுல் காந்தி தனிச்செயலாளர் போல் நடித்து பண மோசடி.. ஏமாந்த காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள்..
ஹரியானா மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் செயற்குழு உறுப்பினரான சஞ்சீவ் என்பவரிடம், லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தியின் தனிச்செயலாளர் போல நடித்து மர்ம நபர்கள் 10 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளனர்.
கடந்த ஜனவரி 24-ஆம் தேதி சஞ்சீவின் வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு ஒரு அழைப்பு வந்துள்ளது. அதில் பேசிய நபர், தான் ராகுல் காந்தியின் செயலாளர் கனிஷ்க் சிங் என்று அறிமுகப்படுத்தி கொண்டுள்ளார்.
சண்டிகரில் உத்தரகாண்ட் காங்கிரஸ் பிரிவு சார்பில் கட்சி பயிற்சி முகாம் ஒன்று நடக்கவிருப்பதாகவும், அதற்கு ஹோட்டல் முன்பதிவு செய்ய பணம் தேவைப்படுவதாகவும் கூறியுள்ளார். மேலும், இதில் கலந்துகொண்டால் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களை சந்திக்க வாய்ப்பு தருவதாகவும் ஆசை வார்த்தை காட்டியுள்ளார்.
இதை நம்பிய சஞ்சீவ் மற்றும் மற்றொரு காங்கிரஸ் தலைவரான பவன் சர்மா ஆகிய இருவரும் தலா 5 லட்சம் ரூபாய் திரட்டியுள்ளனர். பின்னர், சண்டிகரில் உள்ள ஒரு ஹோட்டல் வாகன நிறுத்தத்தில் தீபக் என்பவரிடம் 10 லட்சம் ரூபாயை ஒப்படைத்துள்ளனர். அடுத்த நாளும் அதே நபர் மேலும் 5 லட்சம் ரூபாய் கேட்கவே, சஞ்சீவிற்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கட்சி நிர்வாகிகளிடம் விசாரித்தபோது அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியே திட்டமிடப்படவில்லை என்பது தெரியவந்தது. அவமானம் காரணமாக ஆரம்பத்தில் புகார் அளிக்காத சஞ்சீவ், தற்போது சைபர் மோசடிகள் குறித்து அறிந்து காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார். தானிசர் நகர போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Edited by Siva
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