காவிரி படுகை பகுதியில் ஐந்து புதிய ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகள்.. விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு...
காவிரி படுகை பகுதியில் ஐந்து புதிய ஹைட்ரோகார்பன் கிணறுகளை அமைப்பதற்காக ‘ஹார்டி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அண்ட் புரொடக்ஷன்’ நிறுவனம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்துள்ளது டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏற்கனவே மீத்தேன், ஷேல் கியாஸ் மற்றும் ஹைட்ரோகார்பன் திட்டங்களால் தங்களது விவசாய நிலங்களும் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி அப்பகுதி விவசாயிகள் நீண்ட காலமாக தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வரும் நிலையில், தற்போது மேலும் புதிய கிணறுகளை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அப்பகுதியில் பெரும் அச்சத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
உணவு வழங்கும் நெற்களஞ்சியமாக திகழும் டெல்டா மாவட்டங்களை சுற்றுப்புறச்சூழல் பேரழிவிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதே விவசாயிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாகும். விவசாய பூமியை பாழாக்கும் எந்தவொரு நாசகார திட்டத்திற்கும் தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கக்கூடாது என்றும், ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்திற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என்றும் விவசாய சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
காவிரிப் படுகையின் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தின் நலனைக் காக்க அரசு உடனடியாகத் தலையிட்டு, இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிராகத் தகுந்த சட்டப் போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
Edited by Siva