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கும்மிடிபூண்டியில் 3 வயது குழந்தை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை என்ற தகவல் பொய்யானது.. கனிமொழி குற்றச்சாட்டுக்கு காவல்துறை விளக்கம்..
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் மூன்று வயது குழந்தை சமூக விரோதிகளால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, முட்புதரில் வீசப்பட்டதாக கூறப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
அரசு என ஒன்று உள்ளதா என்று சந்தேகிக்கும் அளவுக்கு மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டு ஆட்சி நடந்து கொண்டிருப்பதாக அவர் விமர்சித்துள்ளார். மேலும், 'பொறுப்பு' என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தெரியாதவர்கள் நடத்தும் இந்த ஆட்சியில், பொதுமக்கள் தங்களின் பாதுகாப்பை தாங்களே உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக குற்றஞ்சாட்டியதோடு, பெண்கள் தங்களையும் தங்களது குழந்தைகளையும் பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்ளுமாறும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
இதற்கிடையே, இச்சம்பவம் தொடர்பாகப் பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது. கும்மிடிப்பூண்டியில் நடந்தது கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை என்ற தகவல் முற்றிலும் பொய்யானது என்றும், இதில் ஒருவர் மட்டுமே குற்றவாளி என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மேலும், இக்கொடூர செயலில் ஈடுபட்ட பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு குற்றவாளி உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva
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கும்மிடிபூண்டியில் 3 வயது குழந்தை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை என்ற தகவல் பொய்யானது.. கனிமொழி குற்றச்சாட்டுக்கு காவல்துறை விளக்கம்..
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் மூன்று வயது குழந்தை சமூக விரோதிகளால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, முட்புதரில் வீசப்பட்டதாக கூறப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.